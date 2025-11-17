Σεισμός 4,6 Ρίχτερ βόρεια της Σκύρου – αισθητός στην Αττική

Σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/11), στις 23:04, στη Σκύρο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 32 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του νησιού, με εστιακό βάθος 16,6 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

Ο σεισμός «δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί σε πρώτο επίπεδο», ανέφερε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Οπως εξήγησε, η ευρύτερη περιοχή γύρω από τη Σκύρο συνηθίζει να δίνει σεισμούς αυτού του μεγέθους και δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο έδωσε 4,8 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρα.

