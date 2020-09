Σεισμική δόνηση 5,4 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,4 Ρίχτερ και το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νότια της Αρβης, και περίπου 52 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου.

Σημειώθηκε λίγο πριν τις 19.30 και είχε εστιακό βάθος 25,8 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην πόλη των Χανίων.

To Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ανέφερε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ.

M5.7 #earthquake (#σεισμός) strikes 55 km S of #Irákleion (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/PkDBbw2Sdd

