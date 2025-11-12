Σε τρεις φάσεις το Οικιστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων -Πότε παραδίδονται οι πρώτες κατοικίες

Την κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και τον εκσυχρονισμό των υφιστάμενων 7.030, έτσι ώστε συνολικά, σε βάθος 15ετίας, να είναι διαθέσιμες 17.484 σύγχρονες κατοικίες για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ανακοίνωσε την Τέταρτη 12 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας το νέο Οικιστικό Πρόεγραμμα των ΕΔ.

Και σε αυτή την περίπτωση, η χρηματοδότηση, σημείωσε ο κ. Δένδιας, «θα γίνει από ίδιους πόρους», με το πρόγραμμα να διέπεται από «διακλαδικότητα και διαφάνεια».

Στόχος, να υπάρξει παροχή στέγης σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθενται σε τόπο μη επιθυμίας τους – κάτι που όπως υπογράμμισε ο υπουργός, αποτελεί υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας.

Τον Δεκέμβριο του 2026 οι πρώτες 1.000

Η κατασκευή περισσότερων από 10.454 νέων κατοικιών χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

• Α’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 5.100 για το σύνολο του προσωπικού σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την περίοδο έως 2030. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2024 και έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα παραδοθούν περισσότερες από 1.059 κατοικίες.

• Β’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.623 κατοικιών για το σύνολο του προσωπικού σε Αιγαίο, Κρήτη και Θράκη και το 50% της Αττικής για την περίοδο 2031-2035.

• Γ’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.731 κατοικιών στο 100% της επικράτειας έως το 2040.

Αντίστοιχα, ο εκσυγχρονισμός 7.030 υφιστάμενων στρατιωτικών οικημάτων χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

• Α’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.520 κατοικιών έως το 2030 σε Θράκη, νησιά Αιγαίου και 50% Κρήτη.

• Β’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.527 κατοικιών σε Μακεδονία, Αττική και 50% Κρήτη, από το 2031-2035.

• Γ’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 1.983 κατοικιών στην υπόλοιπη επικράτεια για την περίοδο 2036-2040.

«Παράλληλα με τις νέες κατοικίες», επεσήμανε ο κ. Δένδιας, «θα γίνει ο εκσυγχρονισμός των 7.030 υφιστάμενων κατοικιών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Οπως προαναφέρθηκε, η χρηματοδότηση του Οικιστικού Προγράμματος είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Αναλυτικά, οι πόροι που απαιτούνται φτάνουν τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 1,44 δισεκατομμύρια προέρχονται από ίδιους πόρους, ενώ τα 260 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από πόρους του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αναφορικά με το ποσό που θα προέλθει από ίδιους πόρους του υπουργείου, €1,27 δισ. θα χρηματοδοτήσουν νέες κατασκευές, €120 εκατ. συντηρήσεις και ανακαινίσεις υφιστάμενων δομών, ενώ €50 εκατ. θα πάνε για νέες κοινωνικές δομές και συντηρήσεις.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας στάθηκε στο γεγονός ότι για λόγους διαφάνειας θα ακολουθηθεί διαδικασία «τυποποίησης για συγκράτηση κόστους» στις νέες κατασκευές και τις ανακαινίσεις ενώ προχώρησε και στην παρουσίαση υποδειγμάτων συγκροτημάτων που θα περιλαμβάνουν οικίες του ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων.

Ειδικότερα, για τις νέες δομές, θα κατασκευαστούν έξι νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί με δυνατότητα φιλοξενίας 252 βρεφών και νηπίων, ώστε να καλυφθούν στο 100% οι ανάγκες των στελεχών. Επίσης, ανακατασκευάζονται – επεκτείνονται έξι κτίρια υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180 νηπίων.

Θα κατασκευαστούν επίσης, τρία νέα συγκροτήματα υποστήριξης διαβίωσης αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων, 50 διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου ενώ θα παρέχεται και ιατροφαρμακευτική υποστήριξη.

«Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» αλλά και των ηλικιωμένων απόστρατων, αποτελεί προτεραιότητα, θέλησε να τονίσει ο κ. Δένδιας, ενώ όπως εξήγγειλε, για δόκιμους αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙμ κατασκευάζονται τέσσερα νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.

Στήριξη στρατιωτικής οικογένειας

Στο ίδιο πλαισιο, εντάσσεται εξάλλου και η πρωτοβουλία στήριξης του λεγόμενου οικογενειακού καλαθιού για τις στρατιωτικές οικογένειες.

Συγκεκριμένα, μεσοσταθμικά το όφελος θα φτάσει το 20% με 23% σε σχέση με τις τιμές της αγοράς στα σούπερ μάρκετ.

Οπως διαβεβαίωσε ο υπουργός, εφεξής «όλες οι μονάδες και τα στρατιωτικά πρατήρια θα προμηθεύονται κεντρικά για μείωση κόστους» και συνολικά θα υπαχθούν 26 πρατήρια του Στρατού Ξηράς και πέντε του Πολεμικού Ναυτικού όπου οι στρατιωτικές οικογένειες θα μπορούν να προμηθεύονται φθηνότερα προϊόντα.

«Εχουμε μια ολιστική προσέγγιση για τα στελέχη, που περιλαμβάνει καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες με οριοθετημένη καριέρα για τα στελέχη, δωρεάν στέγη, φτηνό σούπερ μάρκετ, φροντίδα για τα παιδιά, καλό σύστημα υγείας από τα στρατιωτικά νοσοκομεία αλλά και φροντίδα για τους ηλικιωμένους απόστρατους», υπογράμμισε για μία ακόμη φορά ο κ. Δένδιας και με τον τρόπο αυτόν «αποδεικνύουμε το ενδιαφέρον της Πολιτείας και της κοινωνίας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News