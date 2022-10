Σε σουηδό ερευνητή της εξέλιξης του ανθρώπου το Νομπέλ Ιατρικής 2022

Στον σουηδό επιστήμονα, Σβάντε Πέμπο, απονέμεται το Νομπέλ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2022 για τις ανακαλύψεις του στην έρευνα του γονιδιώματος ανθρωποειδών και στην εξέλιξη του ανθρώπου, όπως ανακοίνωσε η επιτροπή των βραβείων, στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο 67χρονος ερευνητής είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Εξελικτικής Ανθρωπολογίας Μαξ Πλανκ, που εδρεύει στη Λειψία της Γερμανίας, από το 1997, ενώ συνεργάζεται και με το Ινστιτούτο

BREAKING NEWS: The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J

Ο σουηδός επιστήμονας έχει μελετήσει διεξοδικά το DNA των Νεάντερταλ και θεωρείται ένας από τους ιδρυτές της επιστήμης της Παλαιογενετικής, που χρησιμοποιεί εργαλεία γενετικής για να διερευνήσει προϊστορικούς πληθυσμούς και τους προγόνους του Homo sapiens.

«Μέσω της πρωτοποριακής του έρευνας, ο Σβάντε Πέμπο κατόρθωσε κάτι που φάνταζε απίθανο: να αποκωδικοποιήσει το γονιδίωμα των Νεάντερταλ, τον πρόγονο των σημερινών ανθρώπων. Επίσης, έκανε μία φανταστική ανακάλυψη ενός άγνωστου έως τότε ανθρωποειδούς, των Ντενίσοβα. Επίσης, βρήκε ότι υπήρξε μεταφορά γονιδίων ανάμεσα στα ανθρωποειδή και τον Homo sapiens μετά την έξοδό τους από την Αφρική, πριν από 70.000 χρόνια. Αυτή η αρχαία ροή των γονιδίων στους σημερινούς ανθρώπους έχει επιπτώσεις στη φυσιολογία τους σήμερα, όπως για παράδειγμα στο πώς αντιδρά το ανοσοποιητικό μας σε μολύνσεις.

2022 #NobelPrize laureate Svante Pääbo found that gene transfer had occurred from these now extinct hominins to Homo sapiens. This ancient flow of genes to present-day humans has physiological relevance today, for example affecting how our immune system reacts to infections. pic.twitter.com/QYHalqE8sb

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022