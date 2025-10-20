Σε πλήρη εξέλιξη η ανάκριση για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – τα νέα στοιχεία

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα συνεχίζει να αποκαλύπτει νέα, σκοτεινά κομμάτια, καθώς η ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, παρά την προφυλάκιση των δύο 22χρονων που κατηγορούνται ως δράστες.

Οι Αρχές δεν φαίνεται να έχουν πειστεί ότι το έγκλημα με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον 60χρονο επιστάτη ήταν αποκλειστικά έργο των δύο νεαρών, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως η έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης είναι θέμα χρόνου.

Η αστυνομία εξετάζει εκ νέου το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της, αναζητώντας κρίσιμα στοιχεία που θα φωτίσουν τον ρόλο πιθανών συνεργών.

Την ίδια ώρα, δημοσιοποιήθηκε βίντεο-ντοκουμέντο από την πρώτη επίθεση εναντίον του 68χρονου, η οποία είχε σημειωθεί στις 7 Σεπτεμβρίου, λίγες εβδομάδες πριν τη δολοφονία.

Στο οπτικό υλικό, που προβλήθηκε από το Mega, φαίνεται ο 22χρονος φερόμενος συνεργός να φτάνει με αυτοκίνητο στο σημείο, να επιτίθεται στον ιδιοκτήτη και να τον πυροβολεί με αεροβόλο, ενώ το θύμα προσπαθεί να αμυνθεί και να ξεφύγει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην άρση τηλεφωνικού απορρήτου για επτά αριθμούς, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν το δίκτυο επικοινωνίας των κατηγορουμένων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται ένα λευκό αυτοκίνητο που εντοπίστηκε να κινείται κοντά στο κάμπινγκ την ώρα του εγκλήματος.

Οι έρευνες στρέφονται πλέον σε τρία ακόμη άτομα. Οπως αποκάλυψε το MEGA, αναμένεται η έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης τις επόμενες ημέρες. Ανάμεσα στους υπόπτους φέρεται να βρίσκεται ο ηθικός αυτουργός της υπόθεσης, μια γυναίκα που βοήθησε έναν από τους 22χρονους να διαφύγει, καθώς και το άτομο που τους προμήθευσε το λευκό σκούτερ και το όπλο της δολοφονίας.

Οι Αρχές αμφισβητούν την εκδοχή ότι ο κατηγορούμενος κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, θεωρώντας πως υπήρξε οργανωμένο σχέδιο διαφυγής.

Η ΕΛ.ΑΣ. περιμένει τα αποτελέσματα της άρσης απορρήτου για να τα προσθέσει στη δικογραφία, ενώ συνεχίζεται η συλλογή ψηφιακών πειστηρίων και η εξέταση των κινητών τηλεφώνων των δραστών και των θυμάτων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένονται νέα στοιχεία που θα ενισχύσουν το ανακριτικό έργο.

Οπως ανέφερε, παραμένει άγνωστο πώς ο ένας από τους κατηγορουμένους έφτασε στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας και γιατί δεν έχει εντοπιστεί ο ρουχισμός που φορούσε την ημέρα του εγκλήματος, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση πως προσπαθεί να αποκρύψει στοιχεία.

Την ίδια ώρα, οι εργαστηριακές αναλύσεις για την ανίχνευση πυρίτιδας και άλλων ιχνών παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ η αστυνομία επιχειρεί να συνδέσει τα φυσικά ευρήματα με τα δεδομένα των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Το πολύκροτο έγκλημα της Φοινικούντας φαίνεται να αποκτά νέα διάσταση, με την έρευνα να δείχνει πως το δίκτυο πίσω από τις δολοφονίες ίσως είναι πολύ ευρύτερο από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.

Υπενυθυμίζεται ότι προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

