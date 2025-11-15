Σε κρίση το BBC – Απειλές Τραμπ για αγωγή έως 5 δισ. δολάρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην κατάθεση μήνυσης εναντίον του BBC την επόμενη εβδομάδα, παρά την επίσημη συγγνώμη του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, διεκδικώντας αποζημίωση έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά την παραδοχή του βρετανικού δικτύου ότι επεξεργάστηκε λανθασμένα βίντεο από ομιλία του.

Το BBC, ωστόσο, επιμένει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τέτοια αγωγή.

Ο οργανισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, ύστερα από τις παραιτήσεις δύο υψηλόβαθμων στελεχών εν μέσω κατηγοριών για μεροληψία, μεταξύ των οποίων και η επίμαχη επεξεργασία της ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, την ημέρα που οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Οι δικηγόροι του Τραμπ είχαν θέσει ως προθεσμία την Παρασκευή για να αποσύρει το BBC το ντοκιμαντέρ ή να αντιμετωπίσει μήνυση «τουλάχιστον» 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Ζητούσαν επίσης συγγνώμη και αποζημίωση για αυτό που χαρακτήρισαν «συντριπτική βλάβη στη φήμη και τα οικονομικά» του πελάτη τους, σύμφωνα με επιστολή που είδε το Reuters.

Το BBC, το οποίο παραδέχτηκε ότι η επεξεργασία των δηλώσεων του Τραμπ ήταν «σφάλμα κρίσης», έστειλε προσωπική συγγνώμη στον αμερικανό πρόεδρο. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα αναμεταδώσει το ντοκιμαντέρ και απέρριψε τον ισχυρισμό περί συκοφαντικής δυσφήμισης.

«Θα τους μηνύσουμε για ποσό μεταξύ 1 και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πιθανότατα κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Πρέπει να το κάνω. Αφού παραδέχτηκαν ότι εξαπάτησαν. Άλλαξαν τα λόγια που βγήκαν από το στόμα μου».

Ο ίδιος είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για το ζήτημα, αν και, όπως υποστήριξε, έχουν χτίσει μια στενή σχέση. Πρόσθεσε ότι σκοπεύει να τον καλέσει μέσα στο Σαββατοκύριακο και ότι ο Στάρμερ προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του και ότι είναι «πολύ ντροπιασμένος» από το περιστατικό.

Το ντοκιμαντέρ, που προβλήθηκε στο εμβληματικό πρόγραμμα «Panorama» του BBC, συνέδεε τρία αποσπάσματα από την ομιλία του Τραμπ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι υποκινούσε την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου 2021. Οι δικηγόροι του χαρακτήρισαν την παρουσίαση «ψευδή και δυσφημιστική».

«Πέρα από ψεύτικο, αυτό είναι διεφθαρμένο»

Σε συνέντευξή του στο συντηρητικό βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι GB News, ο Τραμπ είπε ότι η επεξεργασία ήταν «απίστευτη» και τη συνέκρινε με παρέμβαση σε εκλογές.

«Έκανα μια όμορφη δήλωση και την μετέτρεψαν σε κάτι εντελώς διαφορετικό», είπε. «Ο όρος ‘fake news’ ήταν καλός, αλλά δεν είναι αρκετά δυνατός. Αυτό εδώ ξεπερνά το ψεύτικο, είναι διαφθορά». Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συγγνώμη του BBC δεν είναι αρκετή.

«Οταν λες ότι ήταν ακούσιο, υποθέτω πως δεν ζητάς συγγνώμη. Ενωσαν δύο τμήματα της ομιλίας που απείχαν σχεδόν μία ώρα μεταξύ τους. Είναι απίστευτο να παρουσιάζεις την ιδέα ότι έκανα μια επιθετική δήλωση που οδήγησε σε ταραχές. Το ένα απόσπασμα με εμφάνιζε ως κακό, και το άλλο ήταν μια πολύ ήπια δήλωση», πρόσθεσε.

Η συγγνώμη του BBC και οι νέες έρευνες

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, έστειλε προσωπική συγγνώμη στον Λευκό Οίκο και ενημέρωσε τους βρετανούς βουλευτές ότι η επεξεργασία ήταν «σφάλμα κρίσης». Την επόμενη ημέρα, η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι είπε ότι η συγγνώμη ήταν «σωστή και αναγκαία».

Το BBC ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να αναμεταδώσει το ντοκιμαντέρ και ότι διερευνά νέους ισχυρισμούς για προβληματική επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ομιλίας σε άλλο πρόγραμμα, το «Newsnight».

Η μεγαλύτερη κρίση δεκαετιών

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί στη σοβαρότερη κρίση του BBC εδώ και πολλά χρόνια. Ο γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες παραιτήθηκαν, εν μέσω κατηγοριών για μεροληψία και αποτυχίες στον δημοσιογραφικό έλεγχο.

Ο Στάρμερ είπε στο κοινοβούλιο ότι υποστηρίζει «ένα ισχυρό και ανεξάρτητο BBC», αλλά πρόσθεσε ότι ο οργανισμός «πρέπει να βάλει τάξη στο σπίτι του».

«Κάποιοι θα προτιμούσαν να μην υπάρχει το BBC. Μερικοί κάθονται εκεί πάνω», είπε δείχνοντας τους βουλευτές των Συντηρητικών. «Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς. Στην εποχή της παραπληροφόρησης, η ανάγκη για μια αμερόληπτη βρετανική υπηρεσία ειδήσεων είναι πιο επιτακτική από ποτέ», σημείωσε.

Το BBC, που ιδρύθηκε το 1922 και χρηματοδοτείται κυρίως από υποχρεωτικό τέλος, βρίσκεται τώρα υπό πίεση ως προς το αν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί δημόσιο χρήμα για να καλυφθεί τυχόν αποζημίωση προς τον Τραμπ.

Ο πρώην υπουργός Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Τζον Γουίτινγκντεϊλ, δήλωσε ότι θα υπάρξει «έντονη οργή» αν τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ζημιών.

