Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας για τη λειψυδρία

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εισηγήθηκε επίσημα, μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου, την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την Αττική και το Μεγανήσι Λευκάδας. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των αντίστοιχων εισηγήσεων για Λέρο και Πάτμο, περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα λειψυδρίας.

Το αίτημα για την Αττική είχε υποβληθεί από την ΕΥΔΑΠ στα τέλη Οκτωβρίου, με στόχο να τεκμηριωθεί η ανάγκη υλοποίησης άμεσων έργων για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μερική εκτροπή δύο ποταμών της Ευρυτανίας προς τον ταμιευτήρα του Εύηνου, ως μέτρο ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο του σχεδίου αντιμετώπισης της λειψυδρίας βρίσκεται το έργο «Εύρυτος», ύψους 500 εκατ. το οποίο προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη προς τους ταμιευτήρες του Εύηνου αλλά και έργα αναβάθμισης δικτύου και αφαλατώσεις. Η δημοπράτηση για το σχέδιο «Εύρυτος» τοποθετείται για το καλοκαίρι του 2026, με τεχνικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει δύο σήραγγες μήκους 14 και 6 χιλιομέτρων και διάμετρο τέσσερα μέτρα, ικανές να μεταφέρουν έως 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως.

Επιπρόσθετα είχαν ανακοινωθεί στα τέλη Οκτωβρίου επτά άξονες δραστηριότητας που περιλαμβάνουν:

Σχεδιασμό και Υλοποίηση Μεγάλων Έργων Αντιμετώπισης Λειψυδρίας Αττικής Γεωγραφική Επέκταση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ Θεσμική Ενίσχυση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ Εφαρμογή Ρυθμιστικού Πλαισίου Αναδιάρθρωση ΔΕΥΑ Αντιμετώπιση Άμεσων Προβλημάτων Νησιών και Εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας

