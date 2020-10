Σε καραντίνα Τραμπ και Μελάνια – Θετική στον κορονοϊό η σύμβουλος Χόουπ Χικς

Μήνες τώρα «τριγύριζε» τον πρόεδρο των ΗΠΑ ο κορονοϊός, καθώς γινόταν γνωστό ότι άνθρωποι που εργάζονται στον Λευκό Οίκο, αν και όχι πολύ κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκονταν θετικοί στον κορονοϊό. Τώρα, έφτασε και για τον ίδιο η ώρα της εθελούσιας καραντίνας – και ενδεχομένως και της μόλυνσης με ό,τι σημαίνει αυτό.

Με μήνυμά του στο Twitter τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι τίθεται σε καραντίνα, όπως και η σύζυγός του Μελάνια, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι συνεργάτιδά του έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη παρουσίαζε συμπτώματα. Πρόκειται για τη στενή του σύμβουλο Χόουπ Χικς.

Ας μην ξεχνάμε, φυσικά, ότι βρισκόμαστε ακριβώς ένα μήνα από την ημέρα των εκλογών, με την όλη δραστηριότητα στην τελική ευθεία και τις εμφανίσεις των υποψηφίων να πυκνώνουν σημαντικά.

«Η πρώτη κυρία και εγώ αναμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβληθήκαμε. Στο μεταξύ, θα αρχίσουμε τη διαδικασία της καραντίνας μας!», έγραψε χωρίς κάποια εμφανή ανησυχία και χωρίς να διευκρινίσει πόσες ημέρες θα διαρκέσει η απομόνωση ή το πού θα βρίσκεται. Δεν διευκρίνισε ούτε αν προσβλήθηκε κάποιο άλλο μέλος της ομάδας των συνεργατών του.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

