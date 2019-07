Σε επέμβαση στο ισχίο υποβλήθηκε ο Τζέφρι Πάιατ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο ισχίο ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ύστερα από ατύχημα που είχε με το ποδήλατο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της αμερικάνικης πρεσβείας Γουίλιαμ Μουράτ, ο Τζέφρι Πάιατ δεν έσπασε τα πόδια του (όπως είχε αναφερθεί αρχικά) και περιμένει το σχέδιο ανάρρωσής του.

Χθες Παρασκευή, ο Τζέφρι Πάιατ είχε τραυματιστεί με το ποδήλατό του κατά τη διάρκεια εκδρομής στην Αρεόπολη της Μάνης. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και, αργότερα, επέστρεψε στην Αθήνα.

Σε μήνυμα στο Twitter εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό του Κέντρου Υγείας καθώς και τους φίλους του που επικοινώνησαν για να πουν «perastika».

«Ενα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό του νοσοκομείου Αρεόπολης για την εξαιρετική φροντίδα που μου παρείχαν μετά από ατύχημα που είχα με το ποδήλατό μου στη Μάνη. Ευχαριστώ και όλους τους έλληνες φίλους που μου τηλεφώνησαν για να μου ευχηθούν περαστικά. Είμαι στενοχωρημένος που το συμβάν διέκοψε το ταξίδι μου, αλλά προσβλέπω στην επιστροφή στην Αθήνα για να αναρρώσω», έγραψε.

A big thank you to Areopoli health center staff for excellent care I received after my recent cycling accident in Mani & thank you to all my Greek friends who called to say perastika. I’m unhappy it cut my trip short but look forward to returning to Athens on my road to recovery.

