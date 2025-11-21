Σε διαβούλευση το ν/σ για τις Ενοπλες Δυνάμεις στη Νέα Εποχή: Οι αλλαγές σε εκπαίδευση, εξέλιξη, θητεία και εφεδρεία

Παραμονή της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων (21η Νοεμβρίου) τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας για τον νέο χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων που έρχεται να συμπληρώσει τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο της περίφημης «Ατζέντας 2030» για τη μετάβαση των ΕΔ στη Νέα Εποχή.

Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο της 30ης Σεπτεμβρίου 2025, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη σταδιοδρομία και εξέλιξη αξιωματικών, μονίμων υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ρυθμίσεις αναδιοργάνωσης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, για θέματα στρατολογίας, καθώς και την εθελοντική στράτευση γυναικών. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 09:00.

Το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», έχει έξι βασικά μέρη.

Με το πρώτο εξορθολογίζεται το πλαίσιο σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας στην εξέλιξή τους.

Στο δεύτερο σκέλος εισάγονται νέες μισθολογικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματός τους και την έμπρακτη αναγνώριση των υπηρεσιών τους.

Στο τρίτο εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες αναδιοργανώνεται η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις και επιδιώκεται η ανωτατοποίηση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

Με το πέμπτο μέρος αναθεωρείται η νομοθεσία για τη στρατολογία των αρρένων Ελλήνων πολιτών, αυξάνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εφέδρων, δημιουργείται ο θεσμός του Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου και παρέχεται δυνατότητα σε Ελληνίδες να κατατάσσονται εθελοντικά για παροχή ένοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Το έκτο μέρος περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν κυρίως στη στρατιωτική δικαιοσύνη, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τη βελτίωση των αποδοχών των οπλιτών θητείας.

Τα μηνύματα Μητσοτάκη – Δένδια για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε ανάρτησή του (από τη Σιγκαπούρη όπου βρίσκεται) για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρετίζει τους προστάτες των ελευθεριών και των δημοκρατικών αξιών μας και τους ακούραστους συμπαραστάτες της ελληνικής κοινωνίας.

Σήμερα τιμούμε το θάρρος και την αφοσίωση όλων εκείνων που αγρυπνούν μέρα και νύχτα για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας. Τους φρουρούς των συνόρων και της εθνικής κυριαρχίας. Τους προστάτες των ελευθεριών και των δημοκρατικών αξιών μας. https://t.co/6suoczBqxe pic.twitter.com/i5XaOUB4c7 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 21, 2025

Αναλυτικά το κείμενο της ανάρτησης του Πρωθυπουργού:

«Σήμερα τιμούμε το θάρρος και την αφοσίωση όλων εκείνων που αγρυπνούν μέρα και νύχτα για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας. Τους φρουρούς των συνόρων και της εθνικής κυριαρχίας. Τους προστάτες των ελευθεριών και των δημοκρατικών αξιών μας. Αλλά και τους ακούραστους συμπαραστάτες της ελληνικής κοινωνίας.

Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται, λοιπόν, αφορμή για να εκφράσουμε και φέτος την ευγνωμοσύνη μας προς όσες και όσους υπηρετούν, φορώντας υπερήφανα το εθνόσημο. Στους βετεράνους των τριών κλάδων. Όπως και στις οικογένειες που τους στηρίζουν με δύναμη και υπομονή, ώστε να εκτελούν τα υψηλά τους καθήκοντα.

Σε μια διεθνή συγκυρία απειλών, η εθνική άμυνα σε γη, ουρανό και θάλασσα είναι ισχυρότερη από ποτέ. Με σύγχρονα όπλα και άρτια επιχειρησιακά σχέδια. Πάνω από όλα, όμως, με την έμπρακτη φροντίδα της Πολιτείας προκειμένου η καθημερινότητα των ενστόλων στελεχών της χώρας να βελτιώνεται διαρκώς.

Οι Ενοπλες Δυνάμεις ενσαρκώνουν την ενότητα, την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική της σημερινής Ελλάδας. Γι’ αυτό και αξίζουν τον σεβασμό και την αγάπη όλων μας!».

Για «ημέρα διπλής εορτής: των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας», μιλά στη δική του ανάρτηση ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, όπου κάνει αναφορά και στις αλλαγές που φέρνει η προωθούμενη «Ατζέντα 2030»:

«Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία. Σήμερα, με την “Ατζέντα 2030”, θωρακίζουμε την Πατρίδα μας με μια σειρά αλλαγών σε μέσα και φιλοσοφία, έχοντας συνάμα στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό, τον κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος τους».

«Χρόνια πολλά στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στους στρατεύσιμους! Χάρη στη δική τους αφοσίωση στο καθήκον, η Ελλάδα υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο υπουργός Εθνικής Αμυνας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News