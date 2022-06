Σάρον Στόουν: Εχασα εννέα παιδιά σε αποβολές

Η Σάρον Στόουν αποκάλυψε ότι έχασε εννέα παιδιά σε αποβολές, περιγράφοντάς τες ως μια απώλεια που οι γυναίκες αναγκάζονται να «υπομένουν μόνες» συνοδεία ενός «αισθήματος αποτυχίας».

Η 64χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στην εμπειρία της αυτή μέσω ανάρτησής της στο Instagram. «Για εμάς, τις γυναίκες, δεν υπάρχει κανένα φόρουμ για να συζητήσουμε το βάθος αυτής της απώλειας. Εχασα εννέα παιδιά σε αποβολές», έγραψε σε σχόλιο της για τη συνέντευξη της περφόρμερ του Dancing With The Stars Πέτα Μουργκατρόιντ στο περιοδικό People, η οποία μίλησε λεπτομερώς τη δική της αποβολή.

Η Στόουν, η οποία έχει υιοθετήσει τρεις γιους, συνέχισε λέγοντας ότι μια αποβολή «δεν είναι μικρό πράγμα, ούτε σωματικά ούτε συναισθηματικά». Ωστόσο, «αναγκαζόμαστε να το υπομένουμε μόνες και κρυφά μαζί με μία αίσθηση αποτυχίας. Αντί να λαμβάνουμε την τόσο αναγκαία συμπόνια, ενσυναίσθηση και θεραπεία που τόσο χρειαζόμαστε».

Η γυναικεία υγεία, αφέθηκε στην «ανδρική ιδεολογία», με αποτέλεσμα την καταπίεση του γυναικείου φύλου, σημείωσε.

Η σταρ του «Βασικού Ενστικτου» είχε μιλήσει και κατά το παρελθόν για τις πολλαπλές αποβολές που είχε, ως αποτέλεσμα μιας αυτοάνοσης πάθησης, ενώ ήταν παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Φιλ Μπρονστάιν, από το 1998 έως το 2003, σύμφωνα με την Telegraph.

Σε συνέντευξή της πέρυσι, η ίδια είχε πει πως είχε τρεις αποβολές ενώ ήταν πεντέμισι μηνών έγκυος. «Πίστευαν ότι είχα πολύδυμες εγκυμοσύνες τις οποίες συνέχιζα να χάνω. Οι παλμοί της καρδιάς του ενός μωρού μετά το άλλο έσβηναν. Οταν πέθανε και το τελευταίο μωρό το ένοιωθα, το ήξερα», είχε πει στους Times.

Εκτιμάται ότι 23 εκατομμύρια αποβολές σημειώνονται παγκοσμίως κάθε χρόνο, με μία στις δέκα γυναίκες να χάνει το μωρό της κατ’αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το ιατρικό περιοδικό The Lancet.

Sharon Stone Reveals She 'Lost 9 Children' Through Miscarriages: 'It Is No Small Thing' https://t.co/OJnMYvMt2y

— People (@people) June 24, 2022