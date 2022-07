Σαράντα χώρες ζητούν από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις επιχειρήσεις

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Μικολάιβ συνεχίζονται αμείωτοι. Το Κίεβο υπολογίζει ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 750 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση της χώρας | Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS