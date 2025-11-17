Σαουδική Αραβία: 45 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο ινδών προσκυνητών

Σαράντα πέντε άνθρωποι, στην πλειονότητά τους ινδοί προσκυνητές, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε δυστύχημα με λεωφορείο κοντά στην ιερή πόλη Μεδίνα, ένα από τα πιο πολύνεκρα εδώ και χρόνια στη Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε η ινδική αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λεωφορείο συγκρούστηκε και με βυτιοφόρο με αποτέλεσμα να σημειωθεί μεγάλη έκρηξη.

«Το τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στο οποίο ενεπλάκησαν ινδοί προσκυνητές στη Σαουδική Αραβία μας έχει συγκλονίσει», δήλωσε ο Β. Κ. Σατζανάρ, αρχηγός της αστυνομίας της Χαϊντεραμπάντ, της πόλης στο κέντρο της Ινδίας απ΄όπου καταγόταν ένας μεγάλος αριθμός θυμάτων.

As many as 45 people have been killed after a bus on its way to Medina collided with a fuel tanker. The bus was carrying Indians, most from Hyderabad, who had come to Saudi Arabia for the Umrah pilgrimage. pic.twitter.com/cjJXfRyjL3 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 17, 2025

Σε συνέντευξη Τύπου, είπε πως «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 46 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στο λεωφορείο και δυστυχώς μόνο ένας άνθρωπος επέζησε».

Οι σαουδαραβικές αρχές, από την πλευρά τους, δεν έδωσαν ακόμη απολογισμό ούτε εξέδωσαν ανακοίνωση για το δυστύχημα.

Νωρίτερα σήμερα, ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχε δώσει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, λέγοντας πως η πρεσβεία της Ινδίας συνεργάζεται με τις σαουδαραβικές αρχές στο σημείο.

«Είμαι πολύ λυπημένος για το δυστύχημα στη Μεδίνα όπου ενεπλάκησαν Ινδοί υπήκοοι. Η σκέψη μου πηγαίνει στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα», έγραψε ο Μόντι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Προσεύχομαι για γρήγορη ανάρρωση όλων των τραυματιών. Η πρεσβεία μας στο Ριάντ και το προξενείο μας στην Τζέντα προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια», πρόσθεσε.

