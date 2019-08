Σάλος με τον Τραμπ: Φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με ορφανό βρέφος από το μακελειό στο Ελ Πάσο

Πώς να σχολιάσει κανείς την νέα κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ; Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φόρεσε το πιο πλατύ του χαμόγελο, έστρεψε τον αντίχειρά του προς τα επάνω και φωτογραφήθηκε δίπλα στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ, με ένα ορφανό μωρό δύο μηνών, οι γονείς του οποίου σκοτώθηκαν στο μακελειό στο κατάστημα Walmart στο Ελ Πάσο.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε την Τετάρτη στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Ελ Πάσο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε ο μεγιστάνας, για να συναντήσει θύματα της πολύνεκρης επίθεσης ενόπλου το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ απέφυγε τα μέσα ενημέρωσης στις επισκέψεις που πραγματοποίησε στο Τέξας και το Οχάιο, σημεία των δύο επιθέσεων με 32 νεκρούς, αλλά ο Λευκός Οίκος αργότερα έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομης διάρκειας μονταρισμένο βίντεο των επισκέψεων του.

Η Πρώτη Κυρία ανάρτησε στο twitter φωτογραφίες από τις επισκέψεις, μία εκ των οποίων απεικονίζει την ίδια στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Ελ Πάσο να κρατά το μωράκι. Δίπλα της, ο σύζυγός της, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος χαμογελά πλατιά με τον αντίχειρά του στραμμένο προς τα πάνω. Τους περιβάλλουν η θεία και ο θείος του μωρού Τίτο Ανσάντο, ο οποίος επίσης χαμογελά, καθώς όλοι ποζάρουν στη φωτογραφία.

Η εικόνα προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μιλούν για έλλειψη συμπόνιας και σεβασμού από τον αμερικανό πρόεδρο δεδομένης της σοβαρότητας της περίστασης.

«Ένα μωρό που το πήραν από το σπίτι του και εξαναγκάστηκε να γίνει ένα σκηνικό αντικείμενο για μια φωτογράφηση του ίδιου του τέρατος, το μίσος του οποίου σκότωσε τους γονείς του», είπε εξοργισμένος σε tweet του ο Γκρεγκ Πινέλο, στρατηγικός σχεδιαστής των Δημοκρατικών.

I suppose I understand it, but I do wish there was less discussion of the baby’s family. They are victims going through hell. This is about calling out Trump for his abominable exploitation of a tragedy he wrought, so I zoomed the image to more sharply focus my own eyes and ire: pic.twitter.com/EjmEIUjhYV

