Σάλλας: Αναγκαία η δημιουργία μηχανισμού για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος

«Ο Κόσμος της Δύσης έχει αλλάξει». Με αυτή τη φράση ξεκινά το άρθρο του Μιχάλη Σάλλα στο «Βήμα της Κυριακής» με θέμα την εθνική κυριαρχία σε συνάρτηση με την «κατανομή» του παγκόσμιου πλούτου.

Ο πρόεδρος του Lyktos Group και επίτιμος πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς σημειώνει ότι οι γεωπολιτικές σχέσεις μεταβάλλονται, οι “συμμαχίες” αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, και η λεγόμενη «ελεύθερη αγορά» έχει πάψει να είναι ελεύθερη: «Εχει μετατραπεί σε έναν μηχανισμό παγκόσμιας συγκέντρωσης ισχύος, όπου το κεφάλαιο κινεί τα νήματα και οι κυβερνήσεις ακολουθούν», καθώς «η συγκέντρωση του πλούτου σε ελάχιστα χέρια έχει λάβει ιστορικά πρωτοφανείς διαστάσεις».

Οι μικρές ή μεσαίες χώρες της Ευρώπης παραμένουν εκτεθειμένες σε τέτοιου είδους κινδύνους, συνεχίζει ο Μιχάλης Σάλλας, καθώς, λόγω της μεγάλης ανάγκης εισροής κεφαλαίων, οι κυβερνήσεις τους βλέπουν πάντα θετικά την «εμπιστοσύνη» επενδυτών.

Ειδικότερα η Ελλάδα, λόγω μιας σειράς παραγόντων (από τη στρατηγική γεωγραφική θέση της μέχρι το ήπιο κλίμα και τον τουρισμό), είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα χώρας που συγκεντρώνει εξαιρετικά δελεαστικά στοιχεία για τα μεγάλα κεφάλαια.

Για τον λόγο αυτόν «χρειάζεται θεσμικό πλαίσιο άμυνας που θα προστατεύει τον δημόσιο χαρακτήρα των στρατηγικών πόρων, καθώς και ιδιαίτερη προσοχή στις μεταβιβάσεις μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, όπου ο γεωπολιτικός παράγοντας αποκτά ιδιαίτερη σημασία».

Κάπως έτσι επιστρέφει και η συζήτηση για κρατικές παρεμβάσεις ή ακόμα και για εθνικοποιήσεις, «όχι ως ιδεολογική νοσταλγία, αλλά ως ανάγκη θεσμικής ετοιμότητας», για τη «στρατηγική προστασία του δημοσίου συμφέροντος σε τομείς που καθορίζουν την ασφάλεια και τη συνοχή ενός κράτους (…) όπως είναι η ενέργεια, το νερό, οι μεταφορές, οι ψηφιακές υποδομές, η αμυντική βιομηχανία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια».

Η δυνατότητα ελέγχου από το ελληνικό Δημόσιο ή από έλληνες επιχειρηματίες δεν πρέπει να χαθεί, γράφει ο κ. Σάλλας. «Ακόμη και σε περιπτώσεις παραχώρησης ή μερικής ιδιωτικοποίησης, πρέπει να υφίστανται ειδικές ρήτρες στις συμβάσεις μεταβίβασης, που να διασφαλίζουν την δυνατότητα του κράτους να παρεμβαίνει, ούτως ώστε σε κρίσιμες περιόδους ο έλεγχος να παραμένει στη χώρα».

Αλλωστε η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής ασφάλειας, ακόμη κι αν αυτά περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων.

Ο πλούτος είναι ισχύς, και η ισχύς χωρίς έλεγχο οδηγεί χώρες στην εξάρτηση, εξηγεί. «Η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει ως κυρίαρχο κράτος αν χάσει τον έλεγχο των πηγών ενέργειας, των επικοινωνιών, των μεταφορών και των υποδομών της. Το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά βαθιά πολιτικό και δημοκρατικό», άρα απαιτεί μια στρατηγική, ώστε να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του κράτους όχι ως επιχειρηματία, αλλά ως εγγυητή της κυριαρχίας, της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατικής ισορροπίας.

«Κανείς δεν θέλει να δει μεγάλο διεθνή επιχειρηματία να ελέγχει χώρες της Βαλτικής και συγχρόνως φίλο του Κρεμλίνου. Ούτε ασφαλώς εμείς επιθυμούμε για τα ελληνικά νησιά να πραγματοποιεί κάποιος σημαντικές εξαγορές, έχοντας συγχρόνως ισχυρότερα συμφέροντα στην Τουρκία», γράφει ο Μιχάλης Σάλλας.

Καταλήγει, λοιπόν, ότι η Ελλάδα οφείλει να δημιουργήσει έναν δικό της Ανεξάρτητο Μηχανισμό Ελέγχου Ξένων και Στρατηγικών Επενδύσεων, ενταγμένο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, που θα τον χαρακτηρίζει διαφάνεια, θα κάνει προληπτική εποπτεία και «θα έχει δικαίωμα επανεξέτασης συναλλαγών που μπορεί να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα κυριαρχικά δικαιώματα».

