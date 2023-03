Σακελλαροπούλου από τη Θεσσαλονίκη: Με την πορεία μνήμης τιμούμε τους χαμένους Εβραίους αδελφούς μας

Με λευκά μπαλόνια και το σύνθημα «ποτέ ξανά!», η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επίσημοι και πλήθος κόσμου συμμετείχαν στη σιωπληλή πορεία μνήμης που διοργανώθηκε για την 80ή επέτειο της αναχώρησης του πρώτου συρμού με Σαλονικιώτες Εβραίους για το Αουσβιτς, στις 15 Μαρτίου του 1943.

«Με την πορεία μνήμης τιμάμε τα θύματα του ναζισμού, του φασισμού, του αντισημιτισμού, συμμετέχουμε στο πένθος των απογόνων τους, αφουγκραζόμαστε τον αποκαλυπτικό λόγο των ελάχιστων επιζώντων, ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με τους χιλιάδες πολίτες που πορεύονται στην ίδια διαδρομή, από τα γκέτο στον σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας πράξη το πανανθρώπινο σύνθημα ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ», επεσήμανε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία συμμετείχε στην πορεία, από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό.

«Βρισκόμαστε εδώ, στον απόηχο της τραγωδίας των Τεμπών, την οποία ολόκληρη η ελληνική κοινωνία βιώνει με αισθήματα βαθιάς συντριβής, για να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη ενός από τα πλέον επαίσχυντα και οδυνηρά συμβάντα του 20ου αιώνα», είπε στην ομιλία της η κυρία Σακελλαροπούλου.

«Ξεκινώντας από την πλατεία Ελευθερίας, τόπο εξευτελισμού και απάνθρωπης μεταχείρισης των Ελλήνων Εβραίων, πορευθήκαμε σιωπηλοί ως τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, από όπου στις 15 Μαρτίου του 1943 αναχώρησε η πρώτη αμαξοστοιχία για το στρατόπεδο εξόντωσης Αουσβιτς-Μπιρκενάου. Ήταν μόνο μία από τις πολλές αμαξοστοιχίες που μετέφεραν σταδιακά και κάτω από άθλιες συνθήκες, μέσα σε βαγόνια μεταφοράς ζώων, περίπου 46.000 Εβραίους συμπολίτες μας στα ναζιστικά στρατόπεδα της φρίκης. Από αυτούς, στην αγαπημένη “Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων”, όπου οι Σεφαραδίτες πρόγονοί τους βρήκαν φιλόξενο καταφύγιο τον 15ο αιώνα, επέστρεψαν λιγότεροι από 2.000.

Εκδηλώσεις μνήμης όπως η σημερινή, είναι απαραίτητες ώστε να προβάλλονται, έστω με καθυστέρηση, τα πραγματικά γεγονότα της σύλληψης, του εκτοπισμού και τελικά της εξόντωσης των Εβραίων αδελφών μας. Γεγονότα αποτρόπαια που σφράγισαν τη ζωή της πόλης και άλλαξαν βίαια την πλούσια πολυπολιτισμική της ταυτότητα. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι, ιδίως τα τελευταία χρόνια, η Θεσσαλονίκη έχει αναγνωρίσει το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί και έχει ρητά καταδικάσει τα σφάλματα του παρελθόντος, σε μια προσπάθεια να επουλώσει το ιστορικό τραύμα», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Την πορεία διοργάνωσαν ο δήμος Θεσσαλονίκης, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

Today we mark the 80th anniversary of the first deportation of Jews from Thessaloniki to #Auschwitz . I remember the survivors who shared their testimony with me. On the photo are three of them: Palomba Allaluf (left), Hella Kounio, and Mois Solomon Amir (Moshiko). #Weremember pic.twitter.com/LMzrwhQfoj

Το παρόν έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζόρτζ Τσούνης, ο υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο υπουργός Καινοτομίας, Επιστημών και Τεχνολογίας του Ισραήλ, Οφίρ Ακούνις, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, o δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο πρόεδρος της Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ, ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, βουλευτές των κομμάτων και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης.

This year marks the 80th anniversary of the deportation of the Jews of Thessaloniki to Auschwitz. Transports to the death camp began on March 15, 1943. Over 90% of Thessaloniki's Jews perished in the Holocaust.

Learn the facts about the #Holocaust at https://t.co/4LqEm4JeJ2 pic.twitter.com/EWJuHwjGHq

