Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ: Μην χρησιμοποιείς τραγούδια μου

Η βραβευμένη με Grammy Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατήγγειλε την κυβέρνηση Τραμπ για τη χρήση της μουσικής της σε ένα βίντεο που δείχνει μασκοφόρους πράκτορες να συλλαμβάνουν ανθρώπους σε επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης.

Το βίντεο δείχνει επιδρομές πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ στο πλαίσιο καταστολής της παράνομης μετανάστευσης του προέδρου Τραμπ. «Το έχετε δοκιμάσει ποτέ αυτό;» έγραψε ο Λευκός Οίκος στη λεζάντα της ανάρτησης, χρησιμοποιώντας στίχους του τραγουδιού, και πρόσθεσε τη λέξη «Αντίο» συνοδευόμενη από emoji με καρδούλες που κουνάνε το χέρι τους.

Η 26χρονη Κάρπεντερ, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, απάντησε στην ανάρτηση γράφοντας: «Αυτό το βίντεο είναι σατανικό και αηδιαστικό». Και πρόσθεσε απευθυνόμενη στον αμερικανό πρόεδρο: «Μην εμπλέκεις ποτέ εμένα ή τη μουσική μου προς όφελος της απάνθρωπης ατζέντας σου».

Ο Λευκός Οίκος έδωσε τη δική του αιχμηρή ανταπάντηση. Με αναφορές στους στίχους δύο άλλων τραγουδιών της Κάρπεντερ –«Short n’ Sweet» και «Manchild»– η εκπρόσωπος του προέδρου, Αμπιγκεϊλ Τζάκσον δήλωσε: «Ιδού ένα γλυκό και σύντομο μήνυμα προς την Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Δεν θα απολογηθούμε για την απέλαση επικίνδυνων εγκληματιών, παράνομων δολοφόνων, βιαστών και παιδεραστών από τη χώρα μας. Οποιος υπερασπίζεται αυτά τα άρρωστα τέρατα πρέπει να είναι είτε ηλίθιος, είτε καθυστερημένος».

Η Κάρπεντερ, βέβαια, δεν είναι η πρώτη καλλιτέχνις που αντιδρά απέναντι στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του έργου της από την κυβέρνηση Τραμπ – και η διαμαρτυρία της δεν ήταν καν η πρώτη στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας!

Have you ever tried this one? Bye-bye 👋😍 pic.twitter.com/MS9OJKjVdX — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

Τη Δευτέρα, ο εκδοτικός οίκος της καναδικής σειράς παιδικών βιβλίων «Φράνκλιν η Χελώνα» αντέδρασε έντονα στη χρήση του χαρακτήρα των βιβλίων από τον υπουργό Αμυνας (Πολέμου, όπως τον έχει ονομάσει ο Τραμπ). Ο Πιτ Χέγκσεθ, που κατηγορείται για τις επιθέσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στον Ειρηνικό εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών, μοιράστηκε μια παραποιημένη εικόνα της χελώνας να σημαδεύει βάρκες με ένα μπαζούκα, με τη λεζάντα να γράφει: «Ο Φράνκλιν στοχεύει ναρκοτρομοκράτες».

Η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Kids Can Press ανέφερε μετά την ανάρτηση: «Καταδικάζουμε έντονα κάθε υποτιμητική, βίαιη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος ή της εικόνας του Φράνκλιν, εφόσον έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις αξίες που εκπροσωπεί».

Η λίστα των καλλιτεχνών που αντιδρούν στη χρήση της μουσικής τους από τον Τραμπ χωρίς άδεια περιλαμβάνει την αφρόκρεμα της βιομηχανίας του θεάματος, γράφουν οι Times. Οι ABBA, ο Μπρους Σπρίνγκστιν, η Ολίβια Ροντρίγκο, ο Νιλ Γιανγκ, οι Guns N’ Roses, η Σελίν Ντιόν, η Ριάνα, ο Φιλ Κόλινς, η Μπιγιονσέ και η Αντέλ, ζητούν απαγόρευση της χρήσης των τραγουδιών τους από την αμερικανική κυβέρνηση.

Τον περασμένο Ιούνιο, η βρετανίδα τραγουδοποιός Τζες Γκλιν, δήλωσε ότι αισθάνθηκε «αηδιασμένη» όταν ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ένα απόσπασμα της επιτυχίας της «Hold My Hand» από το 2015, σε ένα βίντεο μέσω του οποίου προωθούσε τις απελάσεις μεταναστών.

Αν και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μουσικής συνιστά σε κάποιες περιπτώσεις παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, οι καλλιτέχνες σπάνια υποβάλλουν αγωγές για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Οι περισσότεροι επιθυμούν να αποφύγουν μια χρονοβόρα και δαπανηρή νομική διαδικασία.

Κάποιοι, ωστόσο, ζητούν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Η οικογένεια του αείμνηστου Αϊζακ Χέιζ έφερε αντίρρηση στη χρήση του τραγουδιού «Hold On, I’m Coming» από τον Τραμπ στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του πέρυσι. Ενας δικαστής διέταξε την καμπάνια του υποψηφίου, τότε, Τραμπ, να σταματήσει τη χρήση του τραγουδιού.

