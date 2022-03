Ρωσόφωνοι Ντονμπάς: Σήμερα η τελική μάχη για τη Μαριούπολη – Ηχούν οι σειρήνες στο Κίεβο

Σφίγγει ο ρωσικός κλοιός γύρω από τη Μαριούπολη και όπως άφησε να εννονηθεί σε δηλώσεις του την Τρίτη ο επικεφαλής των ρωσόφωνων του Ντονμπάς, σήμερα Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η τελική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης.

Ο ίδιος ζήτησε να δημιουργηθεί ανθρωπιστικός διάδρομος για την ασφαλή αποχώρηση των αμάχων, καθώς όπως επανέλαβε εντός της ημέρας οι ρωσικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν την τελική τους επίθεση ώστε να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη Μαριούπολη. Κατά πληροφορίες μάλιστα, δόθηκε ήδη και το σχετικό τελεσίγραφο για τον άμαχο πληθυσμό: «Εχετε μία ημέρα για να φύγετε».

Η Μαριούπολη έζησε μία ακόμη εφιαλτική νύχτα με μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών. Ηδη έχουν πληγεί σημαντικές υποδομές και στο μεγαλύτερο τμήμα της η πόλη έχει βυθιστεί στο σκοτάδι.

I’ve geolocated this video which shows heavy clashes in Mariupol, Ukraine today, per video author. 📍47.106868,37.553810 is the building the video author filmed from. Because I get asked often, explanation on how I located this in thread👇 pic.twitter.com/gYHe3MLpaq — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 1, 2022

Εικόνα πολιορκίας και στο Κίεβο, ενώ στη Χερσώνα -που σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης ακόμη αντιστέκεται- τα ρωσικά στρατεύματα έχουν ήδη μπει στην πόλη, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο Telegram (δείτε το κάτω).

#Ukrainian media report that the aggressor’s infantry has entered #Kherson from the east and is moving deeper into the city. pic.twitter.com/lXwzr1uDAE — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Και στο Χάρκοβο οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό (δείτε κάτω το συγκλονιστικό βίντεο από τη βόμβα στην κεντρική πλατεία της πόλης), την ώρα που η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της Ρωσίας διέταξε πτήσεις βαρέων στρατηγικών βομβαρδιστικών σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τη μεταφορά της αμερικανικής και ευρωπαϊκής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

⚡️ Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion. According to a video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government. Video: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/poZjYcjRjD — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

Το σχέδιο σαφές: ο κλοιός ανεβαίνει από τη νότια Ουκρανία, από την Κριμαία έως τα ανατολικά, την περιοχή του Ντονμπάς, με κατεύθυνση τον βορρά, στοχεύοντας στον ολοκληρωτικό αποκλεισμό του Κιέβου, όπου το πρωί της Τρίτης ηχούσαν συνεχώς οι σειρήνες.

Σε δορυφορικές εικόνες της αμερικανικής Maxar Technologies, διακρίνεται καθαρά τεράστια ρωσική στρατιωτική οχηματοπομπή βόρεια του Κιέβου, η οποία εκτείνεται σε μήκος 64 χιλιομέτρων.

Η οχηματοπομπή περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης και έχει κατεύθυνση προς νότο, προς το Κίεβο, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Εκτείνεται από τα περίχωρα του αεροδρομίου Αντόνοφ (περίπου 25 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου) στον νότο, ως τα περίχωρα του Πριμπίρσκ» στον βορρά, ανέφερε η Maxar και όλα δείχνουν ότι είναι θέμα ωρών για την τελική μάχη του Κιέβου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News