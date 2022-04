Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Οδησσό

Το ουκρανικό διυλιστήριο στο Κρεμεντσούκ κατατράφηκε ολοσχερώς έπειτα από ρωσική επίθεση την Κυριακή, δήλωσε ο Ντμίτρο Λουνίν, κυβερνήτης της περιφέρειας Πολτάβα.

«Η πυρκαγιά στο διυλιστήριο κατασβέστηκε, όμως η εγκατάσταση καταστράφηκε εντελώς και δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον», δήλωσε ο Λουνίν.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε πως ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην περιοχή της Οδησσού, μετέδωσε το Ιντερφάξ.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Σημειώνεται ότι την Οδησσό επισκέπτεται την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 6 το πρωί και ότι τουλάχιστον τρεις στήλες καπνού και φλόγες φαίνονται να υψώνονται από μια βιομηχανική ζώνη.

Ο Αντόν Γκεραστσένκο, σύμβουλος του ουκρανού υπουργού Εσωτερικών, έγραψε στο Telegram: «Η Οδησσός δέχθηκε επίθεση από τον αέρα. Πυρκαγιές σημειώθηκαν σε ορισμένες ζώνες. Ένα μέρος των πυραύλων κατερρίφη από την αντιαεροπορική άμυνα. Συνιστάται να κλείσετε τα παράθυρα».

