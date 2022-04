Πύραυλοι εναντίον αμάχων σε σιδηροδρομικό σταθμό – τουλάχιστον 35 νεκροί

Νέο φρικτό περιστατικό δολοφονίας αμάχων σημειώθηκε στην Ουκρανία: περισσότεροι από 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με ρουκέτες στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, στην ανατολική χώρα.

Οπως ανακοίνωσε η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της χώρας, δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τον σταθμό που χρησιμοποιούσαν οι Αρχές για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές που βομβαρδίζονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Horrible pics. Caution.

You will have to see this pics because after a while numbers just become numbers and you get tired of the news cycle.

Real human beings are dying. pic.twitter.com/VJsSctZ8Vk

