Ρωσική προπαγάνδα οι ισχυρισμοί για «νέα όπλα λέιζερ»;

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι χρησιμοποιεί όπλα λέιζερ στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, αν και οι ΗΠΑ λένε ότι δεν έχουν δει κανέναν στοιχείο που να τεκμηριώνει αυτόν τον ισχυρισμό, τον οποίο, άλλωστε, το Κίεβο χλεύασε ως προπαγάνδα. Τι είναι όμως τα όπλα λέιζερ και πόσο αποτελεσματικά θα μπορούσαν να είναι στη σύγκρουση;

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας Γιούρι Μπορίσοφ δήλωσε στη ρωσική τηλεόραση ότι οι δυνάμεις της Μόσχας ανέπτυξαν ένα πρωτότυπο λέιζερ, ονόματι Zadira, στο ουκρανικό έδαφος, το οποίο κατέστρεψε ένα αντίπαλο drone μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα και σε απόσταση 5 χιλιομέτρων.

Το λέιζερ αυτό έρχεται να προστεθεί, κατά τον ίδιο, στο οπλοστάσιο της χώρας. Ενα άλλο σύστημα λέιζερ των Ρώσων, το Peresvet – πήρε το όνομά του από έναν Ορθόδοξο μοναχό του Μεσαίωνα – θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να «θαμπώσει» τους δορυφόρους προκειμένου να αποτρέψει τη συλλογή πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες για τον εχθρό.

Και «αν το Peresvet τυφλώνει, η νέα γενιά όπλων λέιζερ οδηγεί στη καταστροφή του στόχου – θερμική καταστροφή, οι στόχοι καίγονται», σημείωσε ο Μπορίσοφ.

Ωστόσο, από το Υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ λένε πως δεν έχουν δει «τίποτα που να επιβεβαιώνει τις αναφορές για χρήση λέιζερ» στην Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χλεύασε τον ρωσικό ισχυρισμό, συγκρίνοντάς τον με τα λεγόμενα «θαυματουργά όπλα» που η ναζιστική Γερμανία ισχυριζόταν ότι ανέπτυξε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως μετέδωσε το BBC.

«Οσο πιο ξεκάθαρο γινόταν ότι δεν είχαν καμία πιθανότητα στον πόλεμο, τόσο περισσότερη προπαγάνδα γινόταν για ένα καταπληκτικό όπλο (σ.σ. “wunderwaffen”) που θα ήταν τόσο ισχυρό ώστε να εξασφαλίσει μια καμπή (σ.σ. υπέρ της Γερμανίας)», σημείωσε ο ίδιος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Τώρα, λοιπόν, «η Ρωσία προσπαθεί να βρει το δικό της “θαυματουργό όπλο”», ενώ «βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα ενός πολέμου πλήρους κλίμακας», κάτι που ο Ζελένσκι ερμηνεύει ως «πλήρη αποτυχία» των ρωσικών επιχειρήσεων επί του πεδίου.

Λίγα είναι γνωστά για το πρόγραμμα λέιζερ Zadira, ωστόσο το 2017 ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κρατική πυρηνική εταιρεία Rosatom συμμετείχε στην ανάπτυξή του ως μέρος ενός προγράμματος δημιουργίας καινοτόμων όπλων, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Υπάρχει τουλάχιστον μία χώρα για την οποία είναι γνωστό πως έχει αναπτύξει ένα όπλο λέιζερ. Ο λόγος για το Ισραήλ, το οποίο, μόλις τον περασμένο μήνα, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει ένα σύστημα λέιζερ να καταρρίπτει πυραύλους και drones.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ είχε δηλώσει ότι το όπλο αυτό θα μπορούσε να καταρρίψει drones, όλμους και ρουκέτες για μόλις 3,50 δολάρια τη βολή. «Μπορεί να ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά είναι αληθινό».

Israel has successfully tested the new “Iron Beam” laser interception system.

This is the world’s first energy-based weapons system that uses a laser to shoot down incoming UAVs, rockets & mortars at a cost of $3.50 per shot.

