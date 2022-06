Ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ – Φόβοι για πολλά θύματα

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ στην κεντρική Ουκρανία, την ώρα που βρίσκονταν μέσα σε αυτό πάνω από 1.000 άνθρωποι, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας πως μαίνεται φωτιά.

«Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τον αριθμό των θυμάτων», δήλωσε χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για απολογισμό θυμάτων.

⚡️ Zelensky: ‘Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.’

“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine,” said President Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD

