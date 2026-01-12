Ρωσική επίθεση εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Σφοδρή επίθεση εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εξαπέλυσε η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), καθώς τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να εκτοπίσει τη ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μάλιστα στην ανακοίνωσή της, την οποία δημοσιεύει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, υποστηρίζει ότι όλες οι κινήσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη γίνονται με τη στήριξη των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά συναισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε η SVR, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό έδαφος με τις Αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο», αναφέρεται σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης.

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, μετατρέποντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε θρησκευτικές μαριονέτες της Κωνσταντινούπολης», πρόσθεσε η SVR.

