Ρωσικά fake news για τη «βρώμικη βόμβα» των Ουκρανών

Φωτογραφία που χρονολογείται από το 2010 και προέρχεται από τη Σλοβενία χρησιμοποίησε η Μόσχα προκειμένου να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της περί επικείμενης χρήσης μιας «βρώμικης βόμβας» –η οποία αποτελείται από έναν συνδυασμό ραδιενεργού υλικού με συμβατικά εκρηκτικά– από την Ουκρανία, σύμφωνα με τη σλοβενική κυβέρνηση.

Η Σλοβενία κατήγγειλε το γεγονός μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter, όπου και κοινοποιήθηκε η εν λόγω φωτογραφία από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, η οποία απεικονίζει ραδιενεργά απόβλητα.

Ολα ξεκίνησαν τη Δευτέρα, όταν το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανάρτησε στα αγγλικά το εξής μήνυμα: «Ρωσικό υπουργείο Αμυνας: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, δύο ουκρανικοί οργανισμοί έλαβαν διαταγή να κατασκευάσουν βρόμικη βόμβα».

Το tweet συνοδευόταν από φωτογραφίες που έδειχναν έναν πυρηνικό σταθμό, έναν χώρο αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων, αντιδραστήρες επιστημονικής έρευνας και πλαστικές σακούλες που περιείχαν χρησιμοποιημένο ουράνιο και πλουτώνιο. Στους σάκους αυτούς διακρινόταν η λέξη «radioaktivno», που σημαίνει «ραδιενεργός» στα σλοβενικά.

Η εικόνα αυτή προέρχεται από τη Σλοβενική Υπηρεσία Ραδιενεργών Αποβλήτων (ARAO), διευκρίνισαν την επομένη οι Σλοβένοι, όχι από την Ουκρανία, ενώ η χρήση της έγινε «εν αγνοία των Αρχών» της χώρας.

«Στη Σλοβενία τα ραδιενεργά απόβλητα αποθηκεύονται και φυλάσσονται με ασφάλεια. Δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βρώμικων βομβών», διαβεβαίωσε η σλοβενική κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι ετοιμάζει μια «βρώμικη βόμβα», δίχως να παρουσιάσει κάποιο τεκμήριο για τους ισχυρισμούς της. Η Ουκρανία και οι δυτικές χώρες έκαναν τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR

— Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022