Ρωσία: «Βλαδίμηρε, πότε με το καλό θα μας αδειάσεις τη γωνιά;»

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρωταγωνιστεί σε μια μεγάλη τηλεοπτική φιέστα, σε έναν τηλεοπτικό μαραθώνιο ερωτοαπαντήσεων κατά τη διάρκεια του οποίου ακούει τα παράπονα των πολιτών, υπόσχεται πως θα επιλύσει τα όποια προβλήματά τους και παρουσιάζει και εξηγεί τις απόψεις του επί παντός επιστητού.

Δεδομένου ότι συνήθως κατατίθενται περισσότερα από ένα εκατομμύριο ερωτήματα, οι οργανωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εκείνα που θα ζορίσουν λιγότερο τον πρόεδρό τους. Ωστόσο εφέτος η βραδιά πήρε αναπάντεχη τροπή, γιατί το βράδυ της Πέμπτης ένας τηλεθεατής δεν δίστασε να ρωτήσει τον Πούτιν, μέσω γραπτού μηνύματος, πότε σκοπεύει να εγκαταλείψει την εξουσία.

Viewer writes to Putin (bottom right):”Only one question: when will you go away?” pic.twitter.com/cee28Vhltx

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 20, 2019