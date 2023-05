Ρωσία: Στις φλόγες διυλιστήριο μετά από επίθεση με drone

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο στην Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, πιθανόν εξαιτίας πλήγματος από ουκρανικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Κοντράτιεφ, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

«Δεν υπάρχουν θύματα», διευκρίνισε ο ίδιος.

Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά μετά από λίγη ώρα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

At night, drones attacked the Afipsky Oil Refinery in the Krasnodar Territory. The attack took place around 4-3 am, after which a strong fire started at the site. One of the fuel oil distillation units caught fire. pic.twitter.com/EueQJRGUK2

Last night, a major fire broke out at the Afipsky Oil Refinery in the #Krasnodar Territory.

Governor Kondratiev has officially confirmed that it was caused by a drone strike, reports #Russian media. pic.twitter.com/z3W8QQgDx7

— NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2023