Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν πόλη 250 χλμ από τα σύνορα – δύο παιδιά τραυματίστηκαν

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε την Τρίτη στην πόλη Βορονέζ στη νότια Ρωσία ύστερα από ουκρανική επίθεση με drones που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστoύν ένα εξάχρονο αγόρι και ένα 10χρονο κορίτσι.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι πέντε ουκρανικά drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας πάνω από την περιοχή του Βορονέζ και τρία ακόμα αναχαιτίστηκαν.

Αλλα τέσσερα drones αναχαιτίστηκαν πάνω από την περιοχή Μπέλγκοροντ, συχνός στόχος, τελευταία, των Ουκρανών.

Η Γελένα Φεντιάνοβα, της οποίας το εξάχρονο αγόρι τραυματίστηκε σε μία από τις επιθέσεις, δήλωσε ότι drones επιτέθηκαν γύρω στις 2:30 το πρωί της Τρίτης με αποτέλεσμα να σπάσει το παράθυρο του διαμερίσματός της.

Baltimore military base in Voronezh, Russia was the target of this night's Ukrainian drone strikes. So far unknown whether successful. pic.twitter.com/dc7uUMsVLW

— Igor Sushko (@igorsushko) January 16, 2024