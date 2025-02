Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο της Rosneft για τρίτη φορά σε ένα μήνα

Η Ουκρανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσε επίθεση με drones που προκάλεσαν το ξέσπασμα πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίου στη Ριάζαν, νότια της Μόσχας, ανήμερα της τρίτης επετείου της ρωσικής εισβολής στη χώρα.

Το Κίεβο έχει εντατικοποιήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ρωσικών ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο εκστρατείας που διεξάγει σε αντίποινα για τους ακατάπαυστους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών πόλεων και του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

«Το διυλιστήριο της Ριάζαν, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, δέχθηκε επίθεση», δήλωσε ο Αντρίι Κοβαλένκο, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού κυβερνητικού Κέντρου κατά της παραπληροφόρησης αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση αυτή.

Οπως είπε, οι εγκαταστάσεις αυτές είναι «κρίσιμης σημασίας» για την παραγωγή καυσίμων για τη ρωσική Πολεμική Αεροπορία που έχει εμπλακεί στην Ουκρανία.

A crude oil processing unit caught fire following a nighttime drone attack on the Ryazan Oil Refining Company, sources told ASTRA. Three drones targeted the facility, with the fire covering an area… pic.twitter.com/cnmdn9N8G7

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ρωσικού υπουργείου Αμυνας κατέστρεψαν δυο drones στον εναέριο χώρο της Ριάζαν», ανέφερε από την πλευρά του μέσω Telegram ο ρώσος περιφερειάρχης Πάβελ Μάλκοφ.

«Η πτώση συντριμμιών (των drones) προκάλεσαν πυρκαγιά στην επιχείρηση», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπήρξαν «τραυματισμοί».

Δεν κατονόμασε την εγκατάσταση που επλήγη, όμως σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, η επιχείρηση που πήρε φωτιά, είναι το διυλιστήριο πετρελαίου, που ανήκει στον κολοσσό της πετρελαϊκής βιομηχανίας Rosneft.

Το διυλιστήριο είχε ήδη γίνει στόχος δυο επιδρομών drones στα τέλη Ιανουαρίου, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε το Κίεβο.

Third Ukrainian drone attack on Russia’s Ryazan oil refinery overnight on Feb. 24: previous attacks on Jan. 24 and 26. Refinery has a processing capacity of 17.1 million tons of oil per year, and produces gasoline, diesel fuel, aviation fuel, fuel oil, and petrochemicals. pic.twitter.com/SgGNCPvLxE

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) February 24, 2025