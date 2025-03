Ρωσία: Οι Ουκρανοί έπληξαν αεροδρόμιο με βομβαρδιστικά αεροσκάφη

Η βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών Ενγκελς, η ομώνυμη κοινότητα, καθώς και η γειτονική πόλη Σαράταφ, πρωτεύουσα της περιφέρειας, που απέχει περίπου 700 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, υπέστησαν σήμερα «την πιο μαζική επίθεση drones» από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία πριν από τρία χρόνια, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσαργκίν.

Η επιδρομή προκάλεσε «πυρκαγιά στην αεροπορική βάση» και, «για λόγους ασφαλείας», αποφασίστηκε «η εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων» που διαμένουν γύρω από τη βάση των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων, πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Μπουσαργκίν.

Massive Ukrainian 🇺🇦 air strike on an ammunition depots at Engels Air Base in Saratov, Russia located ~650km from the frontline

Potentially a strike using a Ukrainian Neptune Cruise Missile, meaning it could be the furthest Ukrainian missile strike of the entire war pic.twitter.com/ZMsZjaDbH8

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) March 20, 2025