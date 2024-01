Ρωσία: Μεγάλη φωτιά σε διυλιστήριο από ουκρανικό πλήγμα

Ουκρανικά drones επιτέθηκαν σε διυλιστήριο πετρελαίου που διαχειρίζεται η Rosneft στη νότια Ρωσία, στο πιο πρόσφατο πλήγμα σε ρωσική ενεργειακή υποδομή.

Η νυχτερινή επίθεση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στην προσανατολισμένη προς τις εξαγωγές μονάδα στην πόλη Τουάπσε, η οποία έσβησε το πρωί, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής πετρελαίου στη Ρωσία, δεν έκανε κάποιο σχόλιο.

Largest Rosneft oil refinery on the Black Sea, Putin's crony Sechin's pride and joy, is ablaze in Tuapse after a reported drone attack. Perhaps the most effective sanctions against Russia to date pic.twitter.com/LwmFFwfF4C

Η ουκρανική πηγή δήλωσε πως η υπηρεσία ασφαλείας SBU έπληξε το διυλιστήριο με drones και πως θα συνεχίσει να επιτίθεται σε εγκαταστάσεις που παρέχουν καύσιμα για την εισβολή της Ρωσίας, που τον επόμενο μήνα συμπληρώνει δύο χρόνια.

«Η SBU χτυπάει βαθιά μέσα στη Ρωσική Ομοσπονδία και συνεχίζει τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις που δεν είναι σημαντικές μόνο για τη ρωσική οικονομία, αλλά παρέχουν καύσιμα για τα εχθρικά στρατεύματα», δήλωσε η πηγή στο Reuters.

Ανεπίσημα κανάλια στο Telegram έδειξαν εικόνες της πυρκαγιάς και ανέφεραν επίσης πως αυτή προκλήθηκε από drones.

Russian Telegram channels report a fire on or in the area of an oil depot in Tuapse, Krasnodar region.

Some sources report that the oil depot is close to a Rosneft oil refinery. Some Telegram channels claim the fire was caused by a drone attack. pic.twitter.com/cCYxxKZqti

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 24, 2024