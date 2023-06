Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για έκρηξη σε αγωγό αμμωνίας στο Χάρκοβο

Κατηγορίες για την ανατίναξη ενός τμήματος του αγωγού αμμωνίας Τολιάτι-Οδησσός στην περιοχή του Χαρκόβου αντήλαξαν τις τελευταίες ώρες η Μόσχα και το Κίεβο, στον απόηχο της καταστροφικής έκρηξης σε ακόμη μια υποδομή στην περιοχή, στο φράγμα της Νόβα Καχόβκα, για το οποίο οι δύο εμπόλεμες πλευρές επίσης επιχείρησαν να επιρίψουν ευθύνες η μια στην άλλη.

Η έκρηξη στον αγωγό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας κοντά στο Μασιούτοβκα, ένα μικρό χωριό που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Η Μόσχα απέδωσε την ενέργεια σε «ουκρανούς σαμποτέρ» ενώ η Ουκρανία υποστήριξε ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από επαναλαμβανόμενους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Από την έκρηξη «αρκετοί πολίτες τραυματίστηκαν», ανέφερε την Τρίτη το ρωσικό υπουργέιο Αμυνας. «Τους προσφέρθηκε κάθε απαραίτητη ιατρική βοήθεια».

Ο αγωγός, που συνδέει τη ρωσική πόλη Τολιάτι, στις όχθες του ποταμού Βόλγα με την Οδησσό, το σημαντικότερο λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, επέτρεπε στη Ρωσία να εξάγει ετησίως περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια τόνους αμμωνίας –βασικού συστατικού των ορυκτών λιπασμάτων– κυρίως με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο αγωγός, σε λειτουργία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, είχε απενεργοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του 2022, με την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, αλλά η Μόσχα ήλπισε στην επαναλειτουργία του.

Russian media publish footage of the consequences of damage to the ammonia pipeline "Tolyatti – Odesa" in the Kupiansk district of the Kharkiv region. pic.twitter.com/ElXJT38FjG

— NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2023