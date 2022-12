Ρωσία: Αποφυλακίστηκε και επιστρέφει στις ΗΠΑ η Γκρίνερ – ανταλλαγή με τον ρώσο «έμπορο του θανάτου»

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η φημολογούμενη εδώ και καιρό ανταλλαγή δύο κρατουμένων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία, σε μία συμφωνία που πιστώνεται στις διπλωματικές ικανότητες του Τζο Μπάιντεν.

Πρόκειται για την αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκρίνερ, που είχε καταδικαστεί σε εννέα χρόνια κάθειρξη γιατί βρέθηκε στην κατοχή της χασισέλαιο για ηλεκτρονικό τσιγάρο, και τον ρώσο λαθρέμπορο όπλων Βίκτορ Μπουτ, γνωστό ως «έμπορο του θανάτου», που εξόπλιζε, μεταξύ άλλων, την Αλ Κάιντα.

Η ανταλλαγή έγινε γνωστή από το CNN, το μεσημέρι της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας).

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι η ανταλλαγή των δύο κρατουμένων έγινε την Πέμπτη στο αεροδρόμιο του Αμπου Ντάμπι.

Η Γκρίνερ, που πρόσφατα είχε μεταφερθεί σε φυλακή σε απόσταση 300 χλμ από τη Μόσχα, συνομίλησε τηλεφωνικά, λίγο μετά την απελευθέρωσή της με τον Μπάιντεν, την Κάμαλα Χάρις, τον Αντονι Μπλίνκεν και τη σύζυγό της Σερέλ Γκρίνερ, που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο, και αναμένεται να φτάσει σύντομα στις ΗΠΑ.

«Είναι ασφαλής. Βρίσκεται σε αεροπλάνο. Είναι καθ’ οδόν για το σπίτι της], έγραψε ο Μπάιντεν στο Twitter.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022