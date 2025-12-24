Ρωσία: Ακόμα ένας ύποπτος θάνατος πρώην συμμάχου του Πούτιν

Μέγα πλήθος παρακολούθησε στη Μόσχα την κηδεία του Στανισλάβ Ορλόφ, γνωστού και ως «Ισπανού», ιδρυτή της ακροδεξιάς μονάδας Española, μιας συμμαχικής ομάδας αποτελούμενης από χούλιγκαν ποδοσφαίρου και νεοναζί εθελοντές που πολέμησαν ως παραστρατιωτική δύναμη στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα ρωσικά φιλοπολεμικά κανάλια στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram παρουσίασαν την κηδεία ως πράξη καθαγίασης – ένας διοικητής πεδίου μάχης ετάφη στην καρδιά του πνευματικού και πολιτικού κατεστημένου της Μόσχας. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ρεπορτάζ του Guardian, μια λεπτομέρεια απουσίαζε εμφανώς: η επίσημη αιτία θανάτου. Μια σιωπή που υπογραμμίζει την ανησυχία που περιέβαλλε τις τελευταίες μέρες του Ορλόφ.

Για πάνω από δύο εβδομάδες ο θάνατος του Ορλόφ, για τον οποίο πρωτοεμφανίσθηκαν εικασίες στο διαδίκτυο στις 9 Δεκεμβρίου, αποτέλεσε αντικείμενο έντονων συζητήσεων. Ρωσικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες που συνδέονται με το Κρεμλίνο και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν σκοτώθηκε στο πεδίο των μαχών, αλλά πυροβολήθηκε στο σπίτι του, στην προσαρτημένη Κριμαία, από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Μόσχας.

Τη Δευτέρα, το Astra, ένα αντιπολεμικό μέσο που λειτουργεί εκτός Ρωσίας, δημοσίευσε υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που, όπως ισχυρίζεται, δείχνει τις στιγμές πριν από τη δολοφονία του Ορλόφ, με μια ομάδα ένοπλων ρώσων στρατιωτών να καταφθάνουν έξω από το σπίτι του, με πυροβολισμούς να ακολουθούν. Το Astra αναφέρει ότι ένα ασθενοφόρο ήρθε για να παραλάβει τη σορό του Ορλόφ έξι ολόκληρες ώρες αργότερα.

Οι πολιτικοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι ο θάνατος του Ορλόφ αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη, ολοένα και πιο ορατή πρωτοβουλία του Κρεμλίνου για καταστολή των αποστατών υπερεθνικιστών και των ημιαυτόνομων ένοπλων ομάδων, ως αποτέλεσμα της απόπειρας ανταρσίας του Βάγκνερ το προπέρσινο καλοκαίρι.

Για μεγάλο μέρος της πλήρους εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία, το ρωσικό κράτος ανέχτηκε –και κατά καιρούς ενθάρρυνε– ριζοσπαστικούς σχηματισμούς που μπορούσαν να κινητοποιήσουν γρήγορα μαχητές και να προβάλουν ασυμβίβαστο ζήλο. Μονάδες όπως η Española ήταν χρήσιμες στρατιωτικά και ιδεολογικά, ενσαρκώνοντας έναν ακατέργαστο, αστικοποιημένο πατριωτισμό, συμπληρωματικό της επίσημης προπαγάνδας.

Η οργάνωση, που υπόκειται σε κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, συμμετείχε σε μερικές από τις πιο αιματηρές ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων και στις μάχες της Μαριούπολης και του Μπαχμούτ. Αλλά έκανε δουλειά και εκτός πολεμικών επιχειρήσεων, καθώς συγκέντρωνε ποδοσφαιρικούς χούλιγκαν από όλη τη Ρωσία και διεξήγαγε μια ιδιαίτερα αποτελεσματική διαφημιστική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομάδα προσέλκυσε ως χορηγούς της εξέχοντες πρώην αθλητές, όπως ο ρώσος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Αντρέι Σολομάτιν, ο οποίος κατατάχθηκε στην Española το 2022. Εικόνες της οργάνωσης έκαναν την εμφάνισή τους σε μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις – σε έναν αγώνα χόκεϊ επί πάγου της ΤΣΣΚΑ Μόσχας εμφανίστηκαν σύμβολά της και διακριτικά που συνδέονταν με τις μονάδες της στο μέτωπο.

Ωστόσο, η ανοχή για άτακτες μονάδες που δρούσαν εκτός της κύριας ιεραρχίας, όπως η Española, μειώθηκε απότομα μετά τον Ιούνιο του 2023, όταν η μισθοφορική Ομάδα Βάγκνερ του Γεβγένι Πριγκόζιν στασίασε, καταλαμβάνοντας για λίγο ένα στρατιωτικό αρχηγείο και στέλνοντας μια ένοπλη φάλαγγα προς τη Μόσχα. Παρότι η εξέγερση κατέρρευσε μέσα σε λίγες ώρες, σηματοδότησε την πιο σοβαρή πρόκληση για την κυριαρχία του Πούτιν εδώ και δεκαετίες.

Δύο μήνες αργότερα ο Πριγκοζίν σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, το οποίο θεωρήθηκε ευρέως από τη Δύση ως κίνηση αντιποίνων με εντολή του Κρεμλίνου. Εκτοτε οι δυνάμεις ασφαλείας της Ρωσίας έχουν κινηθεί συστηματικά για να ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης.

Ανεξάρτητοι ένοπλοι σχηματισμοί έχουν διαλυθεί ή απορροφηθεί από τον τακτικό στρατό. Εξέχοντες υπερεθνικιστές επικριτές έχουν φιμωθεί από το καθεστώς. Ο Ιγκόρ Γκίρκιν, πρώην διοικητής, φυλακίστηκε πέρυσι με κατηγορίες για εξτρεμισμό, όταν επιτέθηκε στη στρατιωτική ηγεσία της χώρας και χλεύασε την πολεμική προσπάθεια.

Αντίστοιχη μοίρα είχε και η Española, η οποία τον περασμένο Οκτώβριο ανακοίνωσε ξαφνικά τη διάλυσή της και την απορρόφηση των μονάδων της από τον τακτικό στρατό της Ρωσίας. Δύο μήνες αργότερα, ο ιδρυτής της βρέθηκε νεκρός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η δολοφονία του λειτουργεί ως προειδοποίηση που αποσκοπεί στην αποθάρρυνση ομοϊδεατών του Ορλόφ που επιδιώκουν αυτόνομη πορεία.

Το μήνυμα φαίνεται να πιάνει τόπο. Λίγοι από τους επιδραστικούς φιλοπόλεμους bloggers έχουν σχολιάσει δημόσια τις συνθήκες θανάτου του Ορλόφ, με τους περισσότερους να παραμένουν σιωπηλοί. Η ίδια η Española εξέδωσε μια προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση στο Telegram, στην οποία ανέφερε ότι «πολλοί ενδιαφέρονται για τους λόγους θανάτου του αρχηγού μας – μεταξύ αυτών και εμείς». Προέτρεψε όμως τους υποστηρικτές της να περιμένουν την επίσημη έρευνα.

Ωστόσο, η απόφαση να επιτραπεί η ταφή του Ορλόφ στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα αποτυπώνει ένα από τα κεντρικά παράδοξα της Ρωσίας σε καιρό πολέμου: την εξάλειψη των φανατικών ριζοσπαστών από το καθεστώς, αλλά και την έμμεση «αγιοποίηση» τους σε δημόσιες εκδηλώσεις. Η ίδια τακτική είχε εφαρμοστεί και στην περίπτωση του Πριγκόζιν, με τις Αρχές να τον αποκηρύττουν αλλά να μην υποβαθμίζουν τη συνεισφορά της οργάνωσής του στον πόλεμο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News