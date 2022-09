Ρωσία: Αυτοπυρπολήθηκε για να μην πολεμήσει στην Ουκρανία

Αυτοπυρπολούμενος εξέφρασε την αντίρρησή του στην επιστράτευση, την οποία διέταξε ο Πούτιν στα μέσα Σεπτεμβρίου, ένας νεαρός άνδρας στη Ρωσία την Κυριακή, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις ιστοσελίδες YA62.ru και Novaya Gazeta. Riazan πρόκειται για στρατεύσιμο ο οποίος προέβη στην πράξη αυτή σε δημόσια θέα στην πόλη Ριαζάν, περί τα 185 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Η εφημερίδα Novaya Gazeta. Europe δημοσίευσε βίντεο (βλ. παρακάτω) από το συμβάν, το οποίο δείχνει τον άνδρα να βγαίνει σε χώρο στάθμευσης λεωφορείων, να περιλούζεται με άγνωστο υγρό και στην συνέχεια να λαμπαδιάζει.

Παράλληλα φώναζε ότι δεν θέλει να πάει στο μέτωπο.

«Ο ίδιος στεκόταν στον δρόμο, όπου είναι τα λεωφορεία. Μόλις άρχισε να φλέγεται, άρχισε να φωνάζει ότι δεν θέλει να συμμετάσχει στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση (σ.σ.όπως αποκαλείται από το Κρεμλίνο ο πόλεμος και όπως ζητείται από τα ρωσικά ΜΜΕ να αναφέρονται σε αυτόν) στην Ουκρανία» , έγραψε ο ιστότοπος YA62.ru επικαλούμενος αυτόπτη μάρτυρα.

«Τα ρούχα του κάηκαν ολοσχερώς. Ετρεξε η αστυνομία, τον έβαλε σε ένα βοηθητικό χώρο, ήρθαν οι πρώτες βοήθειες και τον πήραν», προσέθεσε.

Η εφημερίδα NovayaGazeta. Europe σημείωσε ότι ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να υπέστη εγκαύματα στο 90% του σώματός του, συνέχιζε να φωνάζει «Δεν θέλω να πάω στο μέτωπο» όταν τον πήραν οι γιατροί.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή, σκληρές εικόνες:

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και ύστερα, έχουν γίνει γνωστά περίπου είκοσι περιστατικά πυρπόλησης στρατολογικών γραφείων και κρατικών κτιρίων σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, όπως έγραψε η Novaya Gazeta. Europe. Μόλις ανακοινώθηκε η «μερική επιστράτευση» τα περιστατικά αυτά έγιναν πιο συχνά.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ιστότοπου Mediazona, από την αρχή του πολέμου στην Ρωσία πυρπολήθηκαν 54 στρατολογικά γραφεία και διοικητικά κτίρια, ενώ 17 περιπτώσεις ανάλογων επιθέσεων σημειώθηκαν τις τελευταίες πέντε μέρες, σε συνέχεια του διαγγέλματος του Πούτιν.

Την Κυριακή, σε αναταραχή βρέθηκε ολόκληρη το Νταγκεστάν, ομοσπονδιακό κρατίδιο στα νότια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι κάτοικοι του οποίου συγκρούστηκαν τόσο με την αστυνομία όσο και με τους αξιωματικούς της στρατολογίας.

Περισσότερα από 100 άτομα συνελήφθησαν στις μεγάλες διαδηλώσεις στη φτωχή επαρχία, τα οποία ήρθαν να προστεθούν στις πολλές εκατοντάδες των συλληφθέντων στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών σε όλη τη χώρα (περισσότερα εδώ).

Dagestan is rapidly becoming Russia's most 'troublesome' region. This morning locals gathered to protest against the mobilisation on the Khasavyurt-Makhachkala highway near the village of Endirei. Machine gun fire can be heard pic.twitter.com/sfNcH7dxwZ

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 25, 2022