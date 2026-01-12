Ρούτε: Το ΝΑΤΟ χαράσσει νέα στρατηγική για την ασφάλεια της Αρκτικής

Το ΝΑΤΟ εξετάζει τα «επόμενα βήματα» προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Αρκτική θα παραμείνει μια ασφαλής και σταθερή περιοχή. Αυτό δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, στον απόηχο των δηλώσεων και απειλών του Ντόναλντ Τραμπ, περί πιθανής κατάληψης της Γροιλανδίας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Ζάγκρεμπ, δίπλα στον πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, τόνισε ότι η Συμμαχία βρίσκεται ήδη σε φάση σχεδιασμού για το μέλλον της ασφάλειας στην περιοχή.

«Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω στα επόμενα βήματα για να διασφαλίσουμε ότι, συλλογικά, προστατεύουμε όσα διακυβεύονται», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ υποστήριξε ότι υπάρχει πλήρης σύμπνοια μεταξύ των συμμάχων, ως προς τη στρατηγική σημασία της Αρκτικής. Οπως είπε, το λιώσιμο των πάγων και το άνοιγμα νέων θαλάσσιων οδών δημιουργούν νέες προκλήσεις, καθώς αυξάνεται η παρουσία τόσο της Ρωσίας, όσο και της Κίνας.

Στην Αρκτική δραστηριοποιούνται οκτώ χώρες, εκ των οποίων επτά είναι μέλη του ΝΑΤΟ: οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Η Ρωσία παραμένει η μοναδική χώρα της Αρκτικής, εκτός της Συμμαχίας. Παράλληλα, όπως επισήμανε ο Ρούτε, και η Κίνα έχει καταστεί ένας ολοένα και πιο ενεργός παίκτης στην περιοχή.

«Η Κίνα έχει σχεδόν εξελιχθεί σε μια μορφή “χώρας της Αρκτικής”, όχι γεωγραφικά, αλλά λόγω της έντονης δραστηριότητας και του αυξανόμενου ενδιαφέροντός της για την περιοχή», δήλωσε.

Ο γενικός γραμματέας αποκάλυψε ότι το ΝΑΤΟ ολοκλήρωσε το περασμένο έτος εσωτερικές διαβουλεύσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του στην Αρκτική και πλέον προχωρά στην εφαρμογή «πρακτικών μέτρων παρακολούθησης».

Παράλληλα, τόνισε ότι από το 2025 η Συμμαχία έχει αυξήσει την εμπλοκή της στην ασφάλεια της περιοχής, έπειτα από σχετικό αίτημα των επτά συμμάχων της, χαρακτηρίζοντας την Αρκτική «ζωτικό τμήμα του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Οι δηλώσεις του Ρούτε έγιναν εν μέσω πληροφοριών ότι ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, σχεδιάζει να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία.

«Εχετε δει κάποιες ανακοινώσεις από τους Βρετανούς και τους Γερμανούς. Σήμερα εργαζόμαστε μαζί για να εξετάσουμε πώς μπορούμε, ως συμμαχία, να χτίσουμε αυτό το επόμενο βήμα», επισήμανε.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρούτε απέρριψε τα σενάρια περί εσωτερικής κρίσης στο ΝΑΤΟ και μάλιστα επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την πίεση που ασκεί στους συμμάχους, ώστε να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

«Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τα σωστά πράγματα για το ΝΑΤΟ, ενθαρρύνοντάς μας όλους να ξοδεύουμε περισσότερα, ώστε να εξισορροπήσουμε όσα δαπανούν οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε, για να καταλήξει: «Οταν επαινώ κάποιον, το κάνω βάσει γεγονότων, και τα γεγονότα είναι εκεί».

