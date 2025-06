Ρούτε για παρέμβαση Τραμπ σε Ισραήλ και Ιράν: Σαν τον μπαμπά που χωρίζει παιδιά που μαλώνουν

Ο Μαρκ Ρούτε παρομοίασε τον Ντόναλντ Τραμπ με έναν «μπαμπά» που χωρίζει παιδιά τα οποία μαλώνουν σε προαύλιο σχολείου, αναφερόμενος στη σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, πήρε τον λόγο μετά από σχετικά σχόλια του αμερικανού προέδρου.

Μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Τραμπ δεν δίστασε να συγκρίνει τις εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που άφησαν πίσω τους μεγάλες καταστροφές και εκατοντάδες νεκρούς συνολικά στις δύο χώρες, με… παιδικό καβγά.

«Είχαν αυτοί ένα μεγάλο καβγά, όπως δύο παιδιά σε προαύλιο σχολείου. Ξέρετε, χτυπιούνται σαν τρελά, δεν μπορείς να τα σταματήσεις. Αφησέ τα να τσακωθούν για περίπου 2-3 ​λεπτά, μετά είναι εύκολο να τα σταματήσεις», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ρούτε γέλασε και πρόσθεσε: «Και μετά ο μπαμπάς πρέπει κάποιες φορές να μιλήσει αυστηρά για να τους κάνει να σταματήσουν».

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν σταμάτησε όμως εκεί: Συνέκρινε τον αντίκτυπο των αμερικανικών βομβαρδισμών των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της Χιροσίμα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Ναγκασάκι, αλλά αυτό ήταν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Εκείνο τερμάτισε εκείνον τον πόλεμο. Αυτό τερμάτισε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ.

At the #NATO summit, #Trump commented on the strike against #Iran:

“Somebody said in a certain way, it was so devastating actually, if you look at Hiroshima or if you look at Nagasaki, that ended a war too. This ended a war in a different way.”#IranIsraelConflict pic.twitter.com/yyeOVUyB27

— Chukwukere Chisom Victory (@ChukwukereChis1) June 25, 2025