Ρούτε: Ετοιμο το πακέτο των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας σε περίπτωση εισβολής

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει πλέον έτοιμο το πακέτο των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας εάν η Μόσχα επιλέξει να εισβάλει στην Ουκρανία ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε με ανάρτησή του στο twitter.

Η ανάρτησή του Ρούτε:

«Πριν από τη σύνοδο κορυφής #EUAU, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε για να συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία. Η λύση βρίσκεται στην αποκλιμάκωση και τη διπλωματία. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν έτοιμο ένα πακέτο αυστηρών κυρώσεων εάν η Ρωσία προχωρήσει σε περαιτέρω επιθετικότητα».

Good to have a chance to meet in Brussels with the leaders of the European Union and African Union for the first #EUAU summit since 2017. The summit’s aim is to strengthen the close ties between our two continents and further expand our vibrant economic relationship. pic.twitter.com/JhHQmJJ4OY

— Mark Rutte (@MinPres) February 17, 2022