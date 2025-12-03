Ρούτε: Δεν φοβόμαστε τη Ρωσία – είμαστε έτοιμοι για ό,τι χρειαστεί

Με αυστηρούς τόνους και σαφείς προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ εμφανίστηκε ενώπιον των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας.

Ο Μαρκ Ρούτε μίλησε για «πραγματικούς και διαρκείς κινδύνους» που προέρχονται από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι η Συμμαχία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «όλο και πιο απερίσκεπτη» Μόσχα, η οποία παραβιάζει εναέριους χώρους και εξαπολύει κυβερνοεπιθέσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, όπως σημείωσε, απαιτείται «ακλόνητη επαγρύπνηση» αλλά και αυξημένες δαπάνες: οι υπουργοί συζήτησαν ένα νέο στόχο, επενδύσεις που αγγίζουν το 5% του ΑΕΠ ετησίως.

«Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τους λαούς μας» υπογράμμισε, απαντώντας στις απειλές Πουτιν ότι η Ρωσία δεν το θέλει, αλλά είναι «έτοιμη για πόλεμο τώρα» με την Ευρώπη.

«Σε τελική ανάλυση, το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε μια αμυντική συμμαχία, αλλά ας μην κάνει κανείς λάθος, είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε το ένα δισεκατομμύριο των λαών μας και να διασφαλίσουμε την επικράτειά μας», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε εκτενώς στην Ουκρανία, επισημαίνοντας την «απίστευτη αντοχή» που επιδεικνύει η χώρα και επιμένοντας ότι η βοήθεια του ΝΑΤΟ – ιδιαίτερα στα συστήματα αεράμυνας – «κάνει πραγματική διαφορά στο μέτωπο».

Σημειώνεται ότι χώρες του ΝΑΤΟ υποσχέθηκαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε επιπλέον στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και κάλεσαν τη Μόσχα να σταματήσει τις απειλές της, καθώς και να αρχίσει «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

«Ο Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να μας ξεπεράσει σε αντοχή, αλλά δεν πρόκειται να πάμε πουθενά», τόνισε ο Ρούτε, χαρακτηρίζοντας τη σύσκεψη των ΥΠΕΞ «ένα ακόμη σαφές μήνυμα» προς τη Μόσχα.

«Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από την Ουκρανία», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι η Συμμαχία είναι έτοιμη «να κάνει ό,τι χρειαστεί» για την ασφάλεια των μελών της.

Σε ερώτηση για τις επαφές ΗΠΑ-Ρωσίας, ο Ρούτε προκάλεσε αίσθηση λέγοντας ότι «υπάρχει μόνο ένα άτομο στον κόσμο που μπορεί να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο Τραμπ και οι συνεργάτες του εργάζονται από τον Φεβρουάριο για ένα πιθανό πλαίσιο ειρήνης, αν και η διαδικασία «δεν είναι γραμμική», αλλά θα προχωρήσει «βήμα προς βήμα». Απέφυγε, πάντως, να δώσει λεπτομέρειες για την πρόοδο των συνομιλιών.

Ο γενικός γραμματέας απάντησε και στην κριτική για το ανισομερές μοίρασμα βαρών στο πρόγραμμα PURL, μια πρωτοβουλία για τη συνεχή ροή οπλισμού προς την Ουκρανία.

Διαβεβαίωσε ότι «τα δύο τρίτα» των συμμάχων έχουν ήδη δεσμευθεί και ότι η κατάσταση «είναι πολύ καλύτερη», επιτρέποντας στο ΝΑΤΟ να διατηρεί σταθερή υποστήριξη στην Ουκρανία και να ασκεί πίεση στη Ρωσία.

Εξέφρασε δε την εμπιστοσύνη του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση της πρότασης της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να αξιοποιηθούν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας. Αν δεν υπάρξει λύση, είπε, «πρέπει να βρούμε άλλον τρόπο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πρόσφατες «θρασύτατες» επιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία, όπως η έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή στην Πολωνία. Τις χαρακτήρισε «απαράδεκτες», υποσχόμενος ότι το ΝΑΤΟ «θα κάνει περισσότερα» μέσω του PURL.

«Θα δράσουμε με τον δικό μας τρόπο – και θα το νιώσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερωτήσεις για υποχρεωτική θητεία, επέκταση υπηρεσίας και συμμετοχή γυναικών στα σχέδια επιστράτευσης, ο Ρούτε απάντησε ότι, με τη Ρωσία να δαπανά 40% του κρατικού προϋπολογισμού της για άμυνα, «η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει». Οι λεπτομέρειες όμως, όπως είπε, ανήκουν στα κράτη-μέλη.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν την πίεση στη Ρωσία – στρατιωτικά και οικονομικά – ώστε ο Βλαντίμιρ Πούτιν να καταλάβει ότι δεν υπάρχει διέξοδος εκτός από τον συμβιβασμό.

