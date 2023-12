Ρούντι Τζουλιάνι: Θα πληρώσει 148 εκατ. δολάρια σε δύο δημόσιους υπαλλήλους

Δικαστήριο της Ουάσινγκτον διέταξε τον Ρούντι Τζουλιάνι -πρώην δικηγόρο του Τραμπ και πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης- να πληρώσει αποζημίωση 148,1 εκατομμυρίων δολαρίων σε δύο γυναίκες πρώην δημοσίους υπαλλήλους στην Πολιτεία της Τζόρτζια, τις οποίες δυσφήμησε κατηγορώντας τες ψευδώς ότι βοήθησαν στη νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος το 2020, σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι μια από τις πιο σημαντικές ετυμηγορίες -μέχρι σήμερα- που επιδιώκει να λογοδοτήσουν όσοι προσπάθησαν να ανατρέψουν τις εκλογές του 2020, όπως αναφέρει ο Guardian.

Οι ένορκοι που εξέταζαν την υπόθεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ουάσινγκτον έκριναν ότι ο Τζουλιάνι οφείλει στη Γουάντρια Σαγιέ Μος και τη μητέρα της, Ρούμπι Φρίμαν, περίπου 73 εκατομμύρια δολάρια για τη δυσφήμηση και τη συναισθηματική βλάβη που υπέστησαν καθώς και άλλα 75 εκατομμύρια ως τιμωρητική αποζημίωση για τη συμπεριφορά του.

Οταν ανακοινώθηκε το ποσό υπήρξε αναστάτωση στην αίθουσα του δικαστηρίου, ενώ και η δικαστής «κόλλησε» στιγμιαία στον αριθμό καθώς διάβαζε την ετυμηγορία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ο Τζουλιάνι δεν φάνηκε να δείχνει κανένα συναίσθημα όταν ανακοινώθηκε η αποζημίωση, ενώ οι πρώην εκλογικοί υπάλληλοι της Ατλάντα αγκάλιασαν τον δικηγόρο τους μετά την ανακοίνωση του ποσού.

Ομοσπονδιακός δικαστής είχε αποφανθεί προηγουμένως ότι ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και πρώην δικηγόρος του Τραμπ ήταν ένοχος για συκοφαντική δυσφήμηση, εκ προθέσεως πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας και συνωμοσία. Το μόνο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι ένορκοι αφορούσε το ποσό της αποζημίωσης που θα κατέβαλε στις δύο γυναίκες.

Οι Μος και Φρίμαν, που είναι Αφροαμερικανές, περιέγραψαν στις καταθέσεις τους τον κατακλυσμό σεξιστικών και ρατσιστικών μηνυμάτων που έλαβαν, μεταξύ των οποίων ήταν και απειλές λιντσαρίσματος, αφού ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι οι δύο γυναίκες ενεπλάκησαν σε νοθεία στις εκλογές.

Τετραήμερη δίκη

Η ετυμηγορία ακολουθεί μια τετραήμερη δίκη στην οποία οι Μος και Φρίμαν, έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με την παρενόχληση και τις απειλές που αντιμετώπισαν. Οι γυναίκες περιέγραψαν πώς έφυγαν, τον φόβο να δώσουν τα ονόματά τους δημοσίως και το γεγονός ότι εξακολουθούν να υποφέρουν από εντονη συναισθηματική φόρτιση μέχρι και σήμερα.

Ο δικηγόρος του Τζουλιάνι δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η επιδίκαση αποζημίωσης στους ενάγοντες θα ήταν «θανατική ποινή» και θα ήταν «το τέλος του κ. Τζουλιάνι», ενώ ο ίδιος ο Τζουλιάνι, μετά τη διακστική απόφαση, χαρακτήρισε «παράλογο» το ποσό που καλείται να πληρώσει και δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Former New York Mayor Rudy Giuliani departs the U.S. District Courthouse after he was ordered to pay $148 million in his defamation case in Washington, U.S., December 15, 2023.

