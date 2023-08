Ρουμανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 56 τραυματίες από τρομακτικές εκρήξεις σε πρατήριο καυσίμων

Τους δύο εφτασαν οι νεκροί στη Ρουμανία μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν το Σάββατο κοντά στο Βουκουρέστι, σε σταθμό ανεφοδιασμού με υγροποιημένο αέριο, ενώ ακόμη 56 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Τριάντα εννέα πυροσβέστες που είχαν σπεύσει στο πρατήριο στην πόλη Κρεβεντία, βόρεια του Βουκουρεστίου, μετά την έκρηξη, τραυματίστηκαν όταν υπήρξε και δεύτερη.

Οι δύο νεκροί είναι ένα ζευγάρι: ο άνδρας υπέστη ανακοπή, ενώ η γυναίκα, που έφερε σοβαρά εγκαύματα, υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και τέσσερις αστυνομικοί, διευκρίνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας Ραέντ Αραφάτ, ο οποίος πρόσθεσε ότι κάποιοι από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά εγκαύματα.

«Μεταφέραμε δύο πυροσβέστες και δύο πολίτες στο εξωτερικό (για να λάβουν θεραπεία) και θα ακολουθήσουν και άλλοι», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στην Ιταλία και το Βέλγιο, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας της Ρουμανίας.

Παράλληλα η Ρουμανία ζήτησε βοήθεια μέσω του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για τη θεραπεία 18 εγκαυματιών και η Αυστρία, η Γερμανία και η Νορβηγία έχουν προσφέρει βοήθεια, έγραψε στο Twitter ο ευρωπαίος επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνεζ Λέναρτσιτς.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Γνωρίζουμε ότι το πρατήριο δεν λειτουργούσε, δεν είχε λάβει άδεια λειτουργίας», σημείωσε ο Αραφάτ.

Μετά την πρώτη έκρηξη, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δύο δεξαμενές καυσίμων και ένα κοντινό σπίτι.

