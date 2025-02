Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Πούτιν μόνο αν προοδεύσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Η πιθανή σύνοδος κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας «θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το εάν και κατά πόσον θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε σχετικά ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ διευκρίνισε πως συζήτησε το ενδεχόμενο να οργανωθεί τέτοια σύνοδος κορυφής στις συνομιλίες που είχε στο Ριάντ με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. Εξήγησε πως είπε στον Λαβρόφ και στα άλλα μέλη της ρωσικής διπλωματίας, πως «δεν πρόκειται να γίνει συνάντηση ώσπου να ξέρουμε ποιο πράγμα θα αφορά».

«Γενικά, δεν οργανώνεις τέτοιες συναντήσεις προτού να γνωρίζεις κάποιο αποτέλεσμα, ή ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας σε δημοσιογράφο.

«Νομίζω λοιπόν πως όταν γίνει αυτή η συνάντηση, θα εξαρτηθεί από το εάν και κατά πόσον θα μπορέσουμε να σημειώσουμε οποιαδήποτε πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κι αν την έχουμε σημειώσει, κι αν αυτή η σύνοδος επισφραγίσει τη συμφωνία, νομίζω πως όλοι θα πρέπει να χαιρετίσουν το ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι “ειρηνοποιός”», πρόσθεσε.

Ο Ρούμπιο δικαιολόγησε την Πέμπτη, τις πρώτες διμερείς συνομιλίες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές της εβδομάδας με τη Ρωσία, διαβεβαιώνοντας ότι ο κύριος στόχος της Ουάσινγκτον ήταν να διαπιστώσει αν η Μόσχα είναι «σοβαρή» για την προοπτική να βάλει τέλος στον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

«Δεν μπορώ ακόμα να απαντήσω στην ερώτηση αν είναι σοβαροί σχετικά με την ειρήνη», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός στη δημοσιογράφο Κάθριν Χέριτζ σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το μόνο πράγμα στο οποίο συμφωνήσαμε είναι ότι θα μιλήσουμε για ειρήνη», συνέχισε μετά τη συνάντηση που είχε στην αρχή της εβδομάδας στη Σαουδική Αραβία με ρωσική αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχε ο Λαβρόφ.

Αυτές οι επιφυλακτικές δηλώσεις έρχονται σε αντίθεση με τη θέση του αμερικανού προέδρου. Την προηγουμένη, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διαβεβαιώσει: «Πιστεύω πως οι Ρώσοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος αυτός».

Από την πλευρά του, ο Τζέι Ντι Βανς εκτίμησε ότι η Ευρώπη είναι «έτοιμη να φθάσει στην ειρήνη», εγκωμιάζοντας τη δουλειά που έγινε από τον Τραμπ.

Για τον Ρούμπιο, η αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία, που είχαν σχεδόν παγώσει μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί εν τέλει ο τερματισμός της σύγκρουσης.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας απέρριψε εξάλλου την ιδέα ότι άρχισε συνομιλίες με τη Ρωσία χωρίς να εντάξει σ’ αυτές το Κίεβο και τους ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον.

«Είναι άδικο να πούμε ότι δεν διαβουλευθήκαμε με κανέναν σχετικά μ’ αυτό», υποστήριξε ο Ρούμπιο, διαβεβαιώνοντας ότι μιλούσε με τους Ουκρανούς «σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας».

«Επίσης δεν είναι αλήθεια ότι δεν συμβουλευθήκαμε τους συμμάχους μας στην Ευρώπη», δήλωσε υποστηρίζοντας ότι συνομίλησε με «πέντε υπουργούς Εξωτερικών» μετά τη συνάντησή του με τους Ρώσους, καθώς και πριν.

