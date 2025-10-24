Ρούμπιο: Δεν υπάρχει plan B για τη Γάζα – Χωρίς τη Χαμάς η μελλοντική διοίκηση

Καθώς η περιοχή της Γάζας εισέρχεται σε μια νέα φάση ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσκεψή του στο Ισραήλ, επανέλαβε με σαφήνεια τη δέσμευση της Ουάσινγκτον για τα σχέδια εκεχειρίας και επανόδου στην κανονικότητα.

Σε συνέντευξη Τύπου επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν ότι το Ισραήλ χρειάζεται «άδεια» για να συνεχίσει τις στρατιωτικές του ενέργειες στην περίπτωση που η Χαμάς ανασυνταχθεί ή επανεξοπλιστεί, τονίζοντας, όμως, ότι η παρούσα συμφωνία εκεχειρίας, με ευρεία περιφερειακή στήριξη, είναι «το καλύτερο» και «το μόνο» σχέδιο για την ειρήνη.

Ειδικότερα, όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα μπορούσε να επαναλάβει τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με άδεια ή κάτι παρόμοιο. Εχει να κάνει με το ότι όλοι δεσμευόμαστε να κάνουμε αυτό το σχέδιο να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει Plan B. Είναι το καλύτερο σχέδιο. Είναι το μόνο σχέδιο, που πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτύχει».

Ακολούθως, σε ερώτηση για τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης, απάντησε πως αυτή η κίνηση από τη Χαμάς θα θεωρηθεί παραβίαση της συμφωνίας» και πρόσθεσε: «Μια συμφωνία απαιτεί να τηρούνται οι προϋποθέσεις. Το Ισραήλ έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του».

Το σχέδιο για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, που περιλαμβάνει τη μερική ή πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας υπό διεθνή εποπτεία, χαρακτηρίζεται «μακροχρόνιο έργο».

«Θέλουμε να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν οι συνθήκες εδώ ώστε οι άνθρωποι στη Γάζα να μην τρομοκρατούνται από τη Χαμάς και στην πραγματικότητα να έχουν ζωές, δουλειές, επιχειρήσεις και ένα καλύτερο μέλλον», ανέφερε ο Ρούμπιο, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Τέλος, επανέλαβε ότι η Χαμάς δεν μπορεί να έχει ρόλο στο μέλλον της διοίκησης της Γάζας, μια θέση που, όπως είπε, υιοθετούν όλες οι χώρες που συμμετέχουν στο αμερικανικό σχέδιο εκεχειρίας.

«Ολοι όσοι υπέγραψαν αυτό το σχέδιο, συμφώνησαν, ότι η Χαμάς δεν μπορεί να κυβερνήσει, και δεν μπορεί να εμπλακεί στη διοίκηση του μέλλοντος της Γάζας», υπογράμμισε.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να αισθάνονται «άνετα» με τα μέλη της διεθνούς δύναμης που θα δημιουργηθεί για την εποπτεία της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν προτείνει να συμμετάσχουν (…), θα πρέπει να είναι πρόσωπα ή χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», δήλωσε από το Στρατιωτικο-Πολιτικό Συντονιστικό Κέντρο, όργανο επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός που τελεί υπό αμερικανική εποπτεία. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στη μεταπολεμική Γάζα παραμένει στον αέρα, με δεδομένες τις τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι «αμφιβάλλει» πως το Ισραήλ θα προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Οχθη, υποτιμώντας τη σημασία της ψηφοφορίας αυτήν την εβδομάδα στην Κνεσέτ επί δύο νομοσχεδίων προς αυτήν την κατεύθυνση και τονίζοντας πως μια τέτοια κίνηση «θα απειλούσε τη διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου».

Ανέφερε, επίσης, ότι πολλές χώρες είναι έτοιμες να αποκαταστήσουν σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά αυτή η απόφαση εξαρτάται από μία ευρύτερη περιφερειακή συμφωνία.

Ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα θα ενθάρρυνε περισσότερες χώρες να ενταχθούν στις συμφωνίες του Αβραάμ, βάσει των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ από το 2020, είπε.

