Ρότερνταμ: «Νεοναζιστής» ο φοιτητής που σκότωσε τρεις ανθρώπους σε διαμέρισμα και νοσοκομείο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη -μια 14χρονη έφηβη, η 39χρονη μητέρα της και ένας 43χρονος καθηγητής- όταν ένας 32χρονος φοιτητής άρχισε να πυροβολεί μέσα σε διαμέρισμα και στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Εράσμους στο Ρότερνταμ.

Το κορίτσι, που έφερε βαριά τραύματα μετά τον πυροβολισμό της, κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ τα άλλα δύο θύματα πέθαναν επί τόπου.

«Το 14χρονο κορίτσι που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Heiman Dullaertplein κατέληξε. Η μητέρα του, 39 ετών, κάτοικος του Ρότερνταμ, επίσης έχασε τη ζωή της σε αυτό το περιστατικό», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η μητέρα και η κόρη της έμεναν στο διπλανό διαμέρισμα από τον δράστη, ενώ το τρίτο θύμα ήταν ένας 43χρονος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Εράσμους, είπε ο αρχηγός της ολλανδικής αστυνομίας, Φρεντ Βεστερμπέκε.

RAW: A gunman killed two people after opening fire at two locations in Rotterdam city, Dutch police say. Among the dead is a teacher who was shot at the Erasmus Medical Center. A 32-year-old suspect, a university student, has been arrested, police added. pic.twitter.com/khEZueh7c6

— DW News (@dwnews) September 29, 2023