Rolling Stones κατά Τραμπ: Θα σου κάνουμε μήνυση αν ξαναπαίξεις τραγούδι μας

Μετά τους κληρονόμους του Τομ Πέτι, που απαγόρευσαν στον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί τραγούδια του στην προεκλογική του εκστρατεία, και οι Rolling Stones προειδοποίησαν τον αμερικανό πρόεδρο ότι θα προσφύγουν εναντίον του στη Δικαιοσύνη.

Η νομική ομάδα του διάσημου συγκροτήματος ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τον οργανισμό για τα πνευματικά δικαιώματα (ΒΜΙ), προκειμένου να σταματήσει η άνευ άδειας χρήση της μουσικής τους. Η ΒΜΙ ήδη ενημέρωσε την ομάδα του Τραμπ σχετικά.

«Αν ο Ντόναλντ Τραμπ το αγνοήσει και επιμείνει, θα είναι αντιμέτωπος με μήνυση για την παραβίαση του εμπάργκο και για τη χρήση μουσικής χωρίς να του έχει δοθεί άδεια», επισημαίνει η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εκπρόσωποι των Rolling Stones.

Το θρυλικό τους τραγούδι «You Can’t Always Get What You Want» ακούστηκε στη συγκέντρωση του Τραμπ στην Τάλσα πριν από λίγες ημέρες.

Το ίδιο τραγούδι το είχε χρησιμοποιήσει η καμπάνια Τραμπ και πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. «Οι Rolling Stones δεν στηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ», είχε διαμηνύσει τότε το συγκρότημα μέσω Twitter.