Ρομπότ έτρεξαν με ανθρώπους στην Κίνα και έχασαν με…διαφορά [βίντεο]

Αν η σκέψη ότι ρομπότ τρέχουν δίπλα σε ανθρώπους σε αγώνες δρόμου μας φέρνει στο μυαλό εικόνες από ένα δυστοπικό μέλλον γεμάτο υπεραθλητές android, μάλλον δεν πρέπει να ανησυχούμε, τουλάχιστον προς το… παρόν.

Περισσότερα από 20 δίποδα ρομπότ συμμετείχαν το Σάββατο στον πρώτο παγκοσμίως ημιμαραθώνιο για ανθρωπόμορφα ρομπότ, που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα. Αν και η τεχνολογική τους πρόοδος ήταν εντυπωσιακή, η απόδοσή τους στον αγώνα μεγάλων αποστάσεων δεν πλησίασε καν αυτή των ανθρώπων, μετέδωσε το CNN.

Στο άκουσμα του πιστολιού στη γραμμή εκκίνησης του αγώνα των 21 χιλιομέτρων, υπό τον ήχο της ποπ μουσικής που έπαιζε από τα μεγάφωνα, τα ρομπότ ξεκίνησαν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Στην άλλη άκρη του δρόμου, οι άνθρωποι που συμμετείχαν, έτρεξαν σε ξεχωριστή πίστα, έβγαζαν τα κινητά τους για να απαθανατίσουν τα ρομπότ. Ένα μικρό πεσμένο στο έδαφος, τελικά σηκώθηκε μόνο του μετά από λίγα λεπτά – υπό τις επευφημίες του πλήθους. Ένα άλλο, σχεδιασμένο να μοιάζει με Transformer, ξέφυγε από την πορεία του, πέφτοντας σε ένα κιγκλίδωμα.

Ομάδες από διάφορες εταιρείες και πανεπιστήμια έλαβαν μέρος σε αυτόν τον ιδιαίτερο αγώνα, που είχε σκοπό να αναδείξει την πρόοδο της Κίνας στον τομέα της ρομποτικής. Η χώρα προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά σε σχέση με τις ΗΠΑ, οι οποίες εξακολουθούν να διαθέτουν τα πιο προηγμένα μοντέλα.

🤖 China just held a half marathon of the future — robots ran alongside humans

Over 20 locally-made machines joined the race. Not all made it to the finish line — some crashed into barriers, others couldn’t even start.

The winner was Tiangong Ultra from Beijing’s Human Robotics… pic.twitter.com/u4HCDlbEwq

— NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2025