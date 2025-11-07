Ρόμπερτ ντε Νίρο: Με την εκλογή Μαμντάνι, ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω τη χώρα μας

«Με την εκλογή του Ζοράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης, ήρθε η στιγμή να πάρουμε πίσω τη χώρα μας», τόνισε με έμφαση ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, δηλώνοντας πως ως Αμερικανός αισθάνεται «πραγματική αμηχανία» που η χώρα εκπροσωπείται, όπως είπε, από έναν «τρομερό πρόεδρο».

Ο διάσημος ηθοποιός έκανε τις δηλώσεις αυτές στη Ρώμη, όπου τιμήθηκε με τη «Λύκαινα του Καπιτωλίου», το πιο σημαντικό βραβείο του δήμου της ιταλικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με ανταπόκριση του Θ. Ανδρεάδη – Συγγελάκη για το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η τελετή απονομής, με απόφαση του δημάρχου Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, έγινε χωρίς την συνήθη επισημότητα, σε ένδειξη σεβασμού για τον θάνατο του εργάτη Οκτάι Στρόιτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του από την κατάρρευση τμήματος του «Πύργου των Κόμηδων» .

«Η Ρώμη δεν είναι μια πόλη, είναι ένα ζωντανό έργο τέχνης. Κάθε δρόμος, κάθε πέτρα, κάθε έδεσμα διηγούνται μια ιστορία. Το ότι λαμβάνω μια αναγνώριση σε αυτή την πρωτεύουσα, η οποία πρόσφερε τόσα πολλά στον κόσμο και στον πολιτισμό, στον κινηματογράφο και στην ομορφιά, είναι πραγματικά συγκινητικό», δήλωσε.

«Η Ρώμη είναι κάπως σαν το Χόλιγουντ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μοναδική» πρόσθεσε.

🎗️Il Sindaco, Roberto Gualtieri, ha conferito a Robert De Niro la #LupaCapitolina, massima onorificenza della città. Il riconoscimento è stato attribuito per il valore culturale e artistico di una carriera che ha segnato la storia del #cinema mondiale. Info 👉… pic.twitter.com/wLAMjuQr43 — Roma (@Roma) November 6, 2025

Ο ηθοποιός κατά την παραμονή του στην ιταλική πρωτεύουσα έγινε δεκτός από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Βατικανό. Η σύντομη ακρόαση πραγματοποιήθηκε στη Sala del Tronetto του Αποστολικού Παλατιού.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Οσκαρ ηθοποιός, έχει ιταλικές ρίζες και ηθελε να ολοκληρώσει την 48ωρη επίσκεψή του στη Ρώμη με μια χειραψία από τον Πάπα, τον «συμπατριώτη» του.

Εναν Ποντίφικα που, όπως θυμούνται παλιοί φίλοι του από το Σικάγο, αγαπούσε πάντα τον κινηματογράφο. Κι έτσι έγινε: αντάλλαξαν μερικές κουβέντες στα αγγλικά, έβγαλαν φωτογραφία και, στο τέλος, ο Πάπας τού χάρισε ένα ροζάριο.

