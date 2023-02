Ρίτσαρντ Χάας: «Ο μεγαλύτερος εχθρός των ΗΠΑ βρίσκεται εντός»

Με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία (Ιανουάριος 2023) του βιβλίου του Ρίτσαρντ Χάας «Bill of Obligations» (το οποίο στα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί και σαν «Γραμμάτιο Yποχρεώσεων»), η Corriere della Sera συνομίλησε με τον ειδικό για θέματα αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, και όχι μόνο.

Ο Χάας επί δεκαετίες υπήρξε διπλωμάτης, πρόεδρος του γεωπολιτικού think tank Council on Foreign Relations (Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων), ενώ εξακολουθεί να αρθρογραφεί σε διεθνή Μέσα (το Protagon φιλοξενεί κατά καιρούς κείμενά του).

Ο Χάας δεν ανησυχεί για τη δράση της Κίνας ή της Ρωσίας στην παγκόσμια σκηνή, καθώς θεωρεί ότι σημαντικότερη απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα των ΗΠΑ σήμερα είναι οι εσωτερικές τους έριδες, αποτέλεσμα της πολιτικής πόλωσης. Αυτά τα ενοχλητικά θέματα θίγει στο νέο βιβλίο του. Μεταξύ των ζητημάτων που θέτει είναι και η διερεύνηση της εννοίας «ιθαγένεια». Στόχος του, βέβαια, είναι η σταθερότητα και περαιτέρω ισχυροποίηση των ΗΠΑ.

Εντοπίζει τα αμερικανικά προβλήματα στο Μεταναστευτικό, στην εκπαίδευση, στα δημόσια οικονομικά (στο χρέος), στην οπλοκατοχή και οπλοχρησία, στη βία και στις δολοφονίες, δηλαδή τόσο στην κοινωνία όσο και στο κράτος. Δηλώνει ότι δεν φοβάται καινούργιο εμφύλιο πόλεμο, αλλά ότι τον τρομάζει «η δυσλειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης». Αυτή η δυσλειτουργία, όσο υπάρχει, δεν επιτρέπει τη λύση των προαναφερθέντων προβλημάτων. Δηλώνει, επίσης, ότι οι ΗΠΑ «είναι ευάλωτες στη βία με πολιτικά κίνητρα».

Κλειδί για την κατανόηση των θέσεών του είναι η λέξη συμβιβασμός. «Ο συμβιβασμός είναι απαραίτητος για τη διακυβέρνηση» και στο εσωτερικό και στην εξωτερική πολιτική, λέει ο Χάας. Αναμένει να δει τι θα κάνουν στη διετία τους και οι Ρεπουμπλικανοί, ως πλειοψηφούντες στη Βουλή των ΗΠΑ («Σημαντικό τεστ θα είναι το ανώτατο όριο του χρέους»).

Ο ρόλος του πολιτικού Μεσσία δεν ταιριάζει στην κοσμοαντίληψη του Χάας. Στην ευθεία ερώτηση αν ο Μπάιντεν «μπορεί να σώσει τη δημοκρατία», απαντά ότι αυτό δεν είναι δουλειά ενός προσώπου, όπως αναλύει και στο βιβλίο του. Συγχρόνως, ζητά καλύτερη εκπαίδευση στα αμερικανικά σχολεία και μεγαλύτερη συμμετοχή των Αμερικανών στα κοινά: «Δεν πρέπει να ζητάμε από τον Μπάιντεν ή από άλλους πολιτικούς να σώσουν την αμερικανική δημοκρατία. Στο χέρι μας είναι να τη σώσουμε εμείς».

The United States needs a functioning democracy to pass needed legislation, maintain a robust economy, & preserve stability at home & broad-but Americans will only get one if rights are balanced with obligations. Hence my new book: The Bill of Obligations. https://t.co/Nxck1Uio1t

— Richard N. Haass (@RichardHaass) January 23, 2023