Ρίτσαρντ Γκάριοτ: Από το Διάστημα στο πιο βαθύ σημείο της Γης

Στο βαθύτερο σημείο των ωκεανών του πλανήτη, στην Τάφρο των Μαριανών, στα 11.οοο μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Ειρηνικού, καταδύθηκε την Δευτέρα, ο Ρίτσαρντ Γκάριοτ.

Ετσι, ο 59χρονος Βρετανοαμερικανός έγινε ο μόνος άνθρωπος, που έχει βρεθεί στο Διάστημα (το 2008 στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό), στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο, στο ναυάγιο του Τιτανικού και τώρα στο χαμηλότερο σημείο της επιφάνειας του φλοιού της Γης, το οποίο βρίσκεται στον δυτικό Ειρηνικό, στα ανατολικά των Μαριάνων νήσων.

Η τάφρος έχει 2.550 χιλιόμετρα μήκος και μέσο πλάτος 69 χιλιόμετρα φτάνοντας το μέγιστο βάθος στην άβυσσο του Τσάλεντζερ.

Ο Γκάριοτ ανακοίνωσε, τη Δευτέρα, την επιτυχία της κατάδυσής του στο Twitter.

Back on the surface! Back from Challenger Deep in the Mariana Trench. Much to report, after a bite and crew debrief! @venturethinking @ExplorersClub #VentureToTheDeep pic.twitter.com/VxyIS6ZtEL

— Richard Garriott (@RichardGarriott) March 1, 2021