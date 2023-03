Ριοντάν: Οι 14χρονοι κουκουλοφόροι με τις αράχνες που έχουν αναστατώσει Μόσχα και Κίεβο

Οι Ρώσοι τούς θεωρούν όργανα των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, που θέλουν να υπονομεύσουν το Κρεμλίνο. Οι Ουκρανοί τους χαρακτηρίζουν πράκτορες του Κρεμλίνου, που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την Ουκρανία.

Αλλά και οι δύο πλευρές μάλλον υπερβάλλουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Ριοντάν (Ryodan στα ιαπωνικά σημαίνει θίασος), οι έφηβοι με τα ανακατεμένα μαλλιά, τις μαύρες μπλούζες με την στάμπα της λευκής αράχνης και το νούμερο «4», που έχουν αναστατώσει και τις δύο χώρες τις τελευταίες εβδομάδες -ενώ έχουν θεαθεί και στη Λευκορωσία- είναι θαυμαστές της σειράς γιαπωνέζικων κινουμένων σχεδίων (των γνωστών anime), «Hunter x Hunter», που δοξάζει τη βία και έχει απαγορευτεί στη Ρωσία.

Ο τρόπος δράσης τους και στις δύο χώρες, φαίνεται να είναι παρόμοιος: δίνουν ραντεβού σε δημόσιους χώρους -με ιδιαίτερη προτίμηση στα εμπορικά κέντρα- και εκεί παίζουν μπουνιές με αντίπαλες συμμορίες, που στη Ρωσία ονομάζονται οφνίκι και αποτελούνται συνήθως από χούλιγκαν.

In recent days, both Russia’s spokesmen Peskov and police in Kyiv have warned of the dangers of a certain “PMC Ryodan", a newly emerged Russian subculture.

Shopping malls in several major Russian cities have seen mass arrests of teenagers in the past few days. pic.twitter.com/x69gDfixjb — Yasmina (@yasminalombaert) March 4, 2023

Οι αντίπαλοί τους, συχνά τους στήνουν καρτέρι και τους επιτίθενται, μερικές φορές με σουγιάδες και σπασμένα μπουκάλια. Τα επεισόδια έχουν γίνει πιο βίαια και συχνά τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα, καθώς τα βίντεο κυκλοφορούν στα social media.

Η αστυνομία τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία έχει συλλάβει εκατοντάδες μέλη των Ριοντάν και τους θεωρεί απειλή για το σύστημα. Στο κατεστραμμένο Χάρκοβο, στην Ουκρανία, συνελήφθησαν 250 έφηβοι, και περισσότεροι από 100 μαθητές, ηλικίας 14-15 χρονών, στο ρωσικό Κουργκάν. Το ίδιο και στο γειτονικό Χαμπαρόφσκ. Ο τοπικός κυβερνήτης τούς αποκάλεσε «επαναστάτες της μαμάς» και είπε ότι πρέπει να τους στείλουν να πολεμήσουν στην Ουκρανία για να μάθουν το μάθημά τους…

Moving on: Members of the so-called 'PMC Ryodan' are being imprisoned all over Ruzzia. Groups of anime people wearing spiders and the number 4 on t-shirts are from the Hunter x Hunter anime. They are known to be led by a certain Ali – a player in Dota 2 and CounterStrike. 👇 1/2 https://t.co/9aM4nWAOnd pic.twitter.com/1129p6mR53 — LX (@LXSummer1) February 26, 2023

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Κρεμλίνο παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ άλλη αξιωματούχος της Μόσχας δήλωσε ότι πρέπει να απαγορευτεί η προβολή τους από τα ΜΜΕ για να μην βρίσκουν μιμητές, όπως σημείωσαν οι Times.

Ο Βασίλι Πισκάρεφ, επικεφαλής της επιτροπής ασφαλείας του ρωσικού κοινοβουλίου, ανέφερε ότι το «κίνημα» των Ριοντάν μπορεί να έχει δημιουργηθεί από δυτικές χώρες ή την Ουκρανία για να υποδαυλίσει τη διαφωνία στη χώρα. «Είναι απαραίτητο να δούμε αν οι εκπρόσωποι των εχθρικών χωρών βρίσκονται πίσω από τη νέα “οργάνωση της μόδας”, ο μόνος στόχος της οποίας είναι να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση μέσα από τη νεολαία μας», δήλωσε.

weird rituals of PMC Ryodan, planning random fightings inside commercial centers. here in Moscow, today. Police try to control the situation and disperse them pic.twitter.com/UGdHLt6RdM — Pᴀᴏʟᴏ Bᴜᴄᴄɪ (@paolobucci68) March 5, 2023

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε το κίνημα ως «ψευδο-υποκουλτούρα», που είναι επιβλαβής για τη ρωσική κοινωνία. Κατά την αστυνομία στην Αγία Πετρούπολη, οι Ριοντάν συνδέονται με τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Από την άλλη πλευρά, η ουκρανική αστυνομία ισχυρίζεται ότι η Μόσχα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την συμμορία ως όπλο. «Ο εχθρός θέλει να καταστρέψει τη χώρα μας και χρησιμοποιεί τα παιδιά μας για να επιτύχει τους αιμοδιψείς στόχους του», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας στο Χάρκοβο.

Μέλη των Ριοντάν συγκεντρώθηκαν επίσης στο Ντνίπρο, στο Κίεβο και στην Οδησσό, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία.

Also of note: the head of police in Ukraine’s Kharkiv region says local officers recently arrested teens who allegedly planned a violent flashmob. And here’s a video of more Ryodan crap from all the way in Ivano-Frankivsk, in western Ukraine. It’s a movement, literally! pic.twitter.com/3y5XwEa2Px — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 27, 2023

Αλλοι 200 έφηβοι με παρόμοια ρούχα συνελήφθησαν στο Μινσκ της Λευκορωσίας.

Ολα τα μέλη των Ριοντάν και στις τρεις χώρες, χρησιμοποιούν τα αρχικά PMC, που σημαίνουν «ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία», κάτι που κάνουν «για πλάκα», όπως λένε. Η χρήση αυτών των λέξεων όμως, φαίνεται πως έχει θορυβήσει ακόμα περισσότερο τις αρχές και στις τρεις χώρες.

Nizhny Novgorod, Ruzzia ❗

Ruzzians are on the Run.

This time 50 members of the so called 'PMC Ryodan' ran away from the police but according to reports they were all captured and everything because of a manga. 🕷️🕸️ pic.twitter.com/vrwxr1wuzr — LX (@LXSummer1) March 4, 2023

Ο Ρώσος Αλεξάντερ Νεβζόροφ, επικριτής του Κρεμλίνου, έχει άλλη άποψη: «Είναι η πρώτη γενιά που αντιδρά στη σχιζοφρένεια των πατεράδων και των παππούδων της. Αν συνθλιβεί, θα προκύψει ένα πιο σκληρό και πιο ασυμβίβαστο κίνημα», είπε.

Στη Ρωσία πάντως, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης είναι μεγάλο, καθώς, όπως γράφουν οι Times, οι αναζητήσεις για τους Ριοντάν στο Ιντερνετ, ξεπερνούν αυτές για την Ομάδα Βάγκνερ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News