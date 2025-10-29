Ρίο Ντε Τζανέιρο: 64 νεκροί σε επιχείρηση της αστυνομίας εναντίον συμμορίας

Η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση κατά συμμορίας στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο σημειώθηκε στις φαβέλες, την Τρίτη, με τουλάχιστον 64 νεκρούς στην έφοδο κατά εγκληματικής οργάνωσης.

Τέσσερις αστυνομικοί ήταν μεταξύ των νεκρών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε δύο περιοχές της πόλης, ενώ συνελήφθησαν περισσότερα από 80 άτομα.

Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν όταν περίπου 2.500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ξεκίνησαν την επιχείρηση το πρωί της Τρίτης. Η οργάνωση Red Command (Comando Vermelho) ανταποκρίθηκε με πυροβολισμούς, οδοφράγματα και ρίχνοντας βόμβες από drones, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένο» από την αστυνομική επιχείρηση και ζήτησε «άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση».

Η περιοχή των φαβέλων κοντά στο αεροδρόμιο του Ρίο θεωρείται η έδρα μιας από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας.

Κρατικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 50 από τους νεκρούς «είχαν χαρακτηριστεί από την αστυνομία ως ύποπτοι εγκληματίες».

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και άμαχοι που βρέθηκαν στο σημείο.

Οι δρόμοι παρέμεναν κλειστοί σε ολόκληρη την περιοχή.

Η ομάδα Red Command έχει επεκτείνει την επικράτειά της σε ολόκληρη την πολιτεία του Ρίο, αυξάνοντας τις διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και τον έλεγχο των φαβέλων στις πλαγιές των λόφων, όπου ζουν περίπου 300.000 άνθρωποι.

Η αστυνομία του Ρίο δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της επιδρομής κατασχέθηκαν περισσότερα από 200 κιλά ναρκωτικών, καθώς και δεκάδες πυροβόλα όπλα.

Η κοινή επιχείρηση της αστικής και της στρατιωτικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα που διήρκεσε ένα χρόνο.

